BMW R 1300 R TITAN: look radicale, scarico Akrapovic e prestazioni da sprint race [FOTO]

La BMW R 1300 R TITAN reinterpreta in chiave sprint racer il design della nuova R 1300 R, dando vita una moto personalizzata ed estrema, con look audace che prende forma sul design compatto e concentrato attorno al motore boxer da 1.300 cc, che contribuisce a realizzare il mix tra proporzioni muscolose e presenza felina da moto proiettata al movimento anche da ferma.

Grafica racing blu e carbonio

La personalizzazione di questa moto, opera di un piccolo team di dipendenti di BMW Motorrad, sfrutta elementi derivati dal modello di serie, come il serbatoio scolpito, la carenatura monoscocca e il pannello air duct, che sono stati enfatizzati per accentuarne la dinamicità. Mentre il peso visivo e strutturale è stato spostato verso l’anteriore della moto per massimizzare la trazione in fase di partenza, l’estetica è estata da una moderna grafica con dettagli blu metallico e in contrasto con le superfici in carbonio forgiato.

Scarico Akrapovic su misura e telaio ad hoc

A rendere ancora più estrema la BMW R 1300 R TITAN c’è l’esclusivo scarico in titanio, sviluppato ad hoc con Akrapovic, che prevede una doppia uscita posizionata sotto la coda della moto, contribuendo in maniera decisiva al look grintoso e al sound distintivo della moto. Il telaio Wilbers, costruito su misura con forcellone allungato, è stato regolato per sfruttare al meglio le prestazioni del motore, limitando al massimo le dispersioni di potenza. Inoltre è disponibile anche un boost extra di potenza fornito dal protossido di azoto contenuto nella specifica bombola integrata tra i due silenziatori posteriori.

La dotazione tecnica di questo modello unico di BMW Motorrad prevede la trasmissione ottimizzata per un innesto delle marce ancora più preciso, mentre l’impianto frenante beneficia della leva del freno Magura HC3. Inoltre la moto dispone anche di poggiapiedi ingranditi che si estendono ben oltre la parte posteriore, fornendo l’adeguato supporto durante le gare di sprint.