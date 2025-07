BMW R 12 e R 18 “The Speed Sisters”: le cruiser custom di Woidwerk ai BMW Motorrad Days 2025 [FOTO]

Ai BMW Motorrad Day 2025 sono state svelate in anteprima due esclusive moto custom, nate nel cuore della foresta bavarese, vale a dire le versioni personalizzate delle BMW R 12 e R 18 realizzate dallo specialista Woidwerk. L’esclusiva coppia di cruiser, accomunate in questa personalizzazione che prende il nome di “The Speed Sisters“, affianca le due moto di BMW che, pur diverse nel carattere, condividono uno stile coerente e complementare, incarando il concetto di “sorelle, non gemelle”.

BMW R 12

La BMW R 12, ovvero la “sorella minore”, è stata reinterpretata con una serie di accorgimenti ad esaltarne leggerezza e agilità, come il posteriore accorciato in stile bobber e i ritocchi su manubrio, pedane a sella rivestita in pelle e Alcantara. Il telaio è della moto è stato rialzato di 15 mm con un ammortizzatore Wilbers, mentre la sportività sobria e discreta è accentuata dalla presenza del nuovo sistema di scarico Hattech con rivestimento ceramico in nero opaco, e dai nuovi indicatori Kellermann sul fanale posteriore.

BMW R 18

Anche la BMW R 18 è stata trasformata in modo significativo, con una personalizzazione che ha previsto la modifica dal serbatoio che è stato rialzato e ristretto di 30 mm, la sella galleggiante e l’artigianale “Targa hoop” a rendere la silhouette della moto più filante e dinamica. Oltra all’assetto del telaio alzato di 20 mm con ammortizzatore Wilbers, la speciale R 18 adotta anche un sistema frenante maggiorato con componenti della R 1300 GS che migliora le performance di frenata. La moto dispone pure di numerosi elementi progettati su misura attraverso processi di fresatura CNC o di stampa 3D.

Livrea bianca e verde

Le BMW R 12 e R 18 “The Speed Sisters” condividono una combinazione cromatica ispirata alla foresta bavarese, mescolando il bianco e il verde che simboleggiano le stagioni della foresta bavarese, con tre quarti di bianco e un quarto di verde, in un richiamo ironico al lungo inverno della regione che si riflette nel rapporto di verniciatura con gran parte della moto in bianco e i rivestimenti della sella e i parabrezza della carenatura tinti di verde.