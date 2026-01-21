BMW: le novità in varie aree tematiche a Motor Bike Expo 2026

Appuntamento a Verona Fiere dal 23 al 25 gennaio

di Fabio Cavagnera 21 Gennaio, 2026
Il prossimo weekend si terrà a Verona Fiere la nuova edizione di Motor Bike Expo, l’ormai tradizionale appuntamento di inizio anno per il mondo delle due ruote in Italia. Tra i marchi protagonisti ci sarà anche BMW, con la nuova gamma al proprio stand, suddiviso in diverse aree tematiche principali: dall’Heritage ai Motori Boxer, passando per le sezioni Touring e Custom.

I modelli esposti

Il marchio tedesco esporrà nell’area Heritage i modelli R 12 e R 18, tra cui la R 12 nineT con il pacchetto accessorio “The Tracker”, che trasforma la moto in una flat track racer dallo stile puro e dinamico, con elementi estetici e funzionali dedicati, e la R 12 G/S, grande successo del 2025.

L’area ospita anche la sezione Touring con la BMW R 1300 RT, la R e la K 1600 B. Anche l’intera gamma GS sarà in mostra, dalla nuova BMW F 450 GS, che debutterà sul mercato nel 2026, fino alla nuova colorazione White Aluminium Matt della BMW R 1300 GS Trophy.

Al centro dello stand, spicca la BMW R 1300 R “Titan”, un modello nato dalla passione di un gruppo di dipendenti BMW Motorrad, che hanno reinterpretato la sprint racer su base R 1300 R. Infine, nel padiglione Custom, ci saranno diversi modelli speciali, tra cui le due moto personalizzate “The Speed Sisters”, che interpretano in modo unico le cruiser BMW R 12 e R 18.

Appuntamento a Verona

L’edizione 2026 di Motor Bike Expo si svolgerà sempre a Verona Fiere da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, con parcheggio gratuito per chi arriva in moto.

