BMW C 400 X e C 400 GT 2025: si amplia l’equipaggiamento dei due scooter [FOTO]

BMW Motorrad aggiorna gli scooter C 400 X e C 400 GT con il model year 2025 che porta in dote una serie di novità, tra le quali il motore con omologazione Euro 5+, la dotazione di serie più ricca e un ampliato elenco di accessori.

I due scooter di BMW montano il motore monocilindrico di 350 cc con 34 CV di potenza e 35 Nm di coppia, che è omologato Euro 5+. Sui nuovi C 400 X e C 400 GT la Casa bavarese introduzione il BMW Motorrad ABS Pro di serie che incrementa la sicurezza impedendo il bloccaggio delle ruote anche quando si effettuano brusche frenate. Nella dotazione di serie troviamo anche il Dynamic Brake Control (DBC), il controllo dinamico della trazione (DTC) e il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR).

Nuovi allestimenti

Novità sul fronte degli allestimenti, con la versione base Blackstorm metallic del BMW C 400 X affiancata dalla nuova variante Rugged con carrozzeria in tinta Kalamata metallic matt, cerchi e dettagli in rosso, pneumatici con design off-road, sella rosso-nera, parabrezza oscurato e inserti della pedana in acciaio inox.

Alla versione base Blackstorm metallic del BMW C 400 GT si aggiunge invece la nuova versione Exclusive, allestimento che propone la colorazione Diamond white metallic, i cerchi e pinze freno dorate, parabrezza leggermente oscurato e la sella nera con emblema ricamato nel colore dei cerchi.

Cresce la dotazione tecnologica di entrambi gli scooter di BMW che possono ora contare sul display da 6,5 pollici per la strumentazione digitale. Sul nuovo C 400 GT è disponibile, con l’opzione Connectivity Pro, lo schermo da 10,25 pollici.

Più spazio e più accessori

Sotto la sella dei due scooter c’è ora maggiore spazio di stivaggio: 3 litri in più per il BMW C 400 X e 12 litri in più, tasche anteriori incluse, per il BMW C 400 GT. Su quest’ultimo c’è di serie anche il parabrezza regolabile manualmente che può essere arricchito con un portapacchi. Il nuovo bauletto, che offre un volume di 43,5 litri e una capacità di carico di 10 kg, è dotato anche di illuminazione interna e porta di ricarica USB.

Prezzi

Il nuovo BMW C 400 X, che ha un peso di 208 kg con il pieno di benzina, ha un prezzo di 7.990 €, mentre il nuovo BMW C 400 GT, che pesa 219 kg, parte da 8.990 €.