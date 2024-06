Blauer HT FF-01 Full Face Fiber 2024: ecco la nostra prova completa

Blauer Helmets introduce sul mercato il nuovo FF-01 Full Face Fiber. Questo nuovo integrale presenta soluzioni interessanti sia per la sicurezza che per il comfort del motociclista. Sul fronte sicurezza abbiamo infatti l’omologazione ECE2206, che ha alzato di molto il livello di sicurezza dei caschi aumentando il numero di test, la loro intensità e la loro tipologia. Sempre in tema di sicurezza FF-01 ha anche il rilascio rapido di emergenza dei guanciali oltre alla chiusura a doppia D. La calotta è realizzata in materiale composito pre-preg (tessuti tecnici pre-impregnati di resina) e l’imbottitura è in EPS a densità differenziata.

Grande attenzione al comfort

Anche il comfort del pilota vuole la sua parte, allora ecco che FF-01 mette sul tavolo un sistema di aerazione molto completo. Infatti abbiamo la possibilità di gestire i flussi d’aria sul mento, sulla visiera e sulla calotta con relativo estrattore nella parte posteriore del casco. L’interno è poi amovibile e lavabile. Chi va in moto sa quanto sia importante ridurre la resistenza all’aria del proprio casco, quindi apprezziamo molto il fatto che FF-01 sia proposto con due misure di calotta (piccola per taglia XS ed S, grande per le atre taglie) in modo da ridurre appunto il carico sul collo di chi guida. Sempre parlando di comfort qui abbiamo la doppia visiera, la principale antigraffio con predisposizione Pinlock, e il secondo visierino colore fumé che si comanda da una levetta laterale esterna piuttosto pratica.

Adesso mettiamoci la testa!

La prima sensazione che si ha indossando questo casco è di ottimo comfort soprattutto nella parte alta della testa, unito ad una sensazione di “abbraccio” da parte dei guanciali grazie alla loro forma. Infatti il loro bordo inferiore converge verso il centro del casco andando ad avvolgere il viso del pilota. Nell’utilizzo in moto emerge il buon funzionamento delle tre prese d’aria, che permettono un ricircolo di aria nel casco per abbassarne le temperature. Molto buona la visibilità ed anche utilizzando entrambe le visiere il campo visivo rimane chiaro e senza distorsioni. Nella prova abbiamo potuto apprezzare anche la ridotta resistenza aereodinamica di Blauer HT FF-01 con conseguente riduzione della forza che il collo del pilota esercita nella guida. Discreta la silenziosità, con qualche fruscio proveniente dagli attacchi della visiera esterna.

Blauer HT FF-01 Full Face Fiber:

Materiale Calotta: Composito in fibra pre-preg

Materiali interno: EPS multistrato con tessuto termoformato, estraibile e lavabile

Omologazione: ECE2206

Peso: 1.450 grammi

Colori disponibili: Blu, Nero Glossy, Titanium Opaco

Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL, 2XL