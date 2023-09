Blauer Naca Full Face: il nuovo casco del marchio americano [FOTO]

Un nuovo casco è stato presentato da Blauer, l’azienda americana di capi tecnici, leader oltrooceano nel settore da circa 60 anni e disponibile anche in Europa. Si tratta del Naca Full Face, con novità per quanto riguarda sicurezza, tecnica e design. Che arriva sul nostro mercato, con un listino prezzi di 229 euro.

Le caratteristiche

A livello estetico, il Bauer Naca Full Face propone nero, bianco e grigio con colori predominanti, ma con dettagli distintivi, come le fasce rosse e gialle a contrasto sul retro e sul logo.

Il casco è realizzato con la doppia calotta in ABS ad alto impatto e con EPS multistrato a densità differenziata. È presente un’imbottitura rimovibile in tessuto idrofilico ad alto assorbimento, così come una doppia visiera con rivestimento antigraffio, mentre la chiusura è sottogola, con fibra micrometrica. Tra le altre caratteristiche, sono presenti le prese d’aria Naca.

Infine, il Blauer Naca Full Face è proposto con cablaggio interfono pre-assemblato e microfono incluso.

Omologazione, taglie e prezzo

Questo nuovo modello presenta un’omologazione ECE2206 ed il prezzo di vendita al pubblico, come dicevamo, è pari a 229,00 euro.

Per quanto riguarda le taglie, il casco Blauer Naca Full Face è disponibile con calotta piccola XS-S-M e con calotta grande L-XL-2XL.