Beta RR 125 4T 2023: una nuova proposta diversificata

La gamma Beta RR 125 4T per il 2023 risulta più estesa e variegata, con esemplari che rispondono alle necessità di un ampio pubblico. Assieme ai modelli RR Enduro e Motard 125 T animati da un nuovo propulsore, figura anche la nuova proposta premium 125 R.

La gamma Beta RR 125 4T 2023

La proposta adesso è composta da una doppia articolazione di esemplari, considerando sempre le tipologie Enduro e Motard. Ulteriori risultati nel percorso di valorizzazione del segmento 125, per una variegata platea di appassionati che spazia dai giovani che si avvicinano agli esemplari Enduro e Motard ai più esperti che vogliono avvicinarsi anche a questo tipo di esemplari. La proposta 125 T è dotata di un nuovo propulsore sviluppato in collaborazione con Tayo Motorcycles, poi ci sono anche le Enduro e Motard 125 R che fanno parte di una tipologia premium dal punto di vista contenutistico.

La nuova versione R dei modelli Beta RR 125 4T, inizialmente soltanto nella tipologia Motard e poi durante l’anno anche Enduro, è contraddistinta dalla presenza di un motore già noto e di riferimento nel segmento, assieme a una grafica speciale matt/gloss con serbatoio trasparente che richiama il mondo delle competizioni. La visione è accentuata anche da cerchi a raggi, forcellone e silenziatore in alluminio, secondo le informazioni.

Passando ai modelli RR Enduro e Motard 125 T, si evidenzia subito la collaborazione tra Betamotor e Tayo Motorcycles, produttore di esemplari a marchio Zontes, data la realizzazione di un nuovo motore contraddistinto da un mix di affidabilità, consumi contenuti e prestazioni, tenendo presente l’arco dei 15 kW omologativi.

Il propulsore è un risultato della collaborazione con Tayo Motorcycles, come accennato. Un cuore che ha preso forma da un nuovo progetto con componenti sviluppate per gli esemplari Betamotor, ad esempio carter, coperchio del volano, testa e altre su indicazioni dei tecnici del brand italiano. Si tratta di un monocilindrico 4T raffreddato a liquido con circolazione forzata.

Il propulsore è collegato che a diverse modifiche su telaio, radiatore, componenti elettriche e pompa benzina, riadattati o spostati, senza interventi su dinamica del veicolo e geometrie. Tra le nuove componenti definite su progetto dei tecnici Betamotor si segnalano poi airbox, mappature del motore e sistema di scarico. Il dato alesaggio x corsa risulta invariato rispetto al precedente, mentre il rapporto di compressione è più elevato di 12,5:1 con candela specifica, come precisato. Il nuovo cuore propulsivo e le ottimizzazioni di componenti come forcellone, ruote, scatola del filtro e silenziatore hanno consentito di ampliare la proposta Beta 125 4T. In questo caso si parla della gamma entry level alla quale sono abbinate nel complesso cinque colorazioni, optando tra nero e rosso per il modello Motard o tra bianco, nero e rosso per quello Enduro.





Disponibilità

Indicato il mese di marzo per il modello RR 125 4T R, invece si segnala aprile per gli esemplari RR 125 4T T.

Foto: Betamotor