BER Racing: tra le novità il nuovo casco Arai Tour-X5 e i pantaloni GTech Pants [FOTO]

Il catalogo di BER Racing Europe si arricchisce di prodotti avanzati per il comfort e la sicurezza dei motociclisti. Ne è un esempio il nuovo casco Arai Tour X-5, nella variante grafica Trail Yellow, che è stato completamente riprogettato, ricco di nuove funzioni e migliorie che ne incrementano la capacità di protezione e la praticità d’uso.

Casco Arai Tour X-5 Trail Yellow

Il casco Arai Tour X-5 dispone di nuovo sistema visiera e frontino VAS-A, diretta derivazione del sistema VAS-V utilizzato per RX-7V, che consente di rimuovere visiera e frontino in pochi secondi. Mentre il profilo visiera è stato ridisegnato per migliorare la visibilità, alla quale contribuisce anche il sistema anti-appannamento, il sistema VAS-A permette di passare agevolmente da una configurazione all’altra: on-road, off-road e adventure.

Oltre a beneficiare di interni completamente removibili, con guanciale e calottina interna personalizzabili, il casco è dotato di sistema di ventilazione avanzato con innovativa presa d’aria Arai Logo Duct, affiancato dal nuovo Spoiler AR e dalla nuova presa d’aria mentoniera dotata di una saracinesca interna regolabile per far fluire l’aria alla bocca o alla visiera per evitare l’appannamento.

Pantaloni GTech pants

I GTech pants sono pantaloni moto facili da indossare, con protezioni su fianchi, ginocchia e glutei (disponibili a scelta tra CE1 o CE2), che rappresentano una soluzione ottimale per proteggere la parte basse del corpo. Con forma e design che li rende estremamente sottili, questi pantaloni dispongono di protezioni Forcefield realizzate con procedura di stampaggio 3D e con uno spesso di soli 8 mm (CE1). Realizzati in filato riciclato fino al 90%, i GTech pants sono in materiale traspirante e progettati per adattarsi all’anatomia di chi li indossa, per garantire il massimo del comfort e della protezione senza risultare ingombranti durante la guida.