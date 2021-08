Benelli Week 2021: a settembre l’evento per appassionati

La Benelli Week del 2021 è in programma dal 13 al 19 settembre. Organizzata dal Registro Storico Benelli e Motoclub Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ, nell’occasione si celebra il 110° anniversario dalla nascita della casa fondata a Pesaro nel 1911 dai fratelli Benelli.

Informazioni

L’organizzazione si riserva eventuali modifiche al programma, nel caso risulti necessario. Tenendo presenti le direttive disposte dal Ministero riguardanti la sicurezza, per partecipare all’evento sarà obbligatorio esibire il Green Pass o essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido fatto nelle ultime 48 ore. Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente disporre di dispositivi di protezione individuale e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra loro.

Il programma di appuntamenti comprende tour motociclistici che consentono di esplorare il territorio circostante e visite ai musei e a interessanti strutture sino a domenica 19 settembre, quando sono previste le celebrazioni dei 110 anni di Benelli.

Si parte da lunedì 13 settembre con un itinerario di circa 220 km tra Marche e Umbria, fino alla vetta del Monte Cucco attraverso gli Appennini. Il giorno seguente, 14 settembre, è prevista una tappa a Jesi e una visita del centro storico. Poi mercoledì 15 settembre partendo dal Museo Officine Benelli si raggiunge il porto di Pesaro per una gita in barca lungo il litorale della costa pesarese e romagnola. In caso di condizioni poco favorevoli, è programmato un itinerario alternativo verso il Monte Carpegna.

Si approda sul Monte Nerone nella giornata di giovedì 16 settembre, percorrendo alcuni tratti tra le colline pesaresi e la città di Urbino. Un nuovo itinerario è previsto ancora venerdì 17 tra Marche e Romagna, sino alla nota Rocca di San Leo.

Sabato 18 settembre, invece, la giornata è dedicata alla visita del Museo del Balì a Saltara di Calcinelli partendo dalla sede del Museo Officine Benelli di Pesaro. Conclusa la visita al museo si raggiunge il borgo di Sant’Angelo in Lizzola.

Infine domenica 19 settembre è previsto, come accennato, il “Benelli Day”. In programma le celebrazioni del 110° anniversario. Sede dell’evento la Villa Caprile, una residenza settecentesca da cui ammirare la città di Pesaro. Dopo la cerimonia prevista per ricordare i 110 anni di Benelli, è in programma un tour sulle colline pesaresi lungo la strada Panoramica, sino al lungomare della città.

Foto: Benelli