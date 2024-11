Benelli BKX: le versioni 125 e 300 ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

Tra le protagoniste di EICMA 2024, aperto fino a domenica 10 a Milano Rho Fiera, c’è Benelli. Il marchio italiano ha portato la BKX e BKX S, nelle versioni 125 e 300. Si tratta della adventure dedicata alle giovani generazioni di piloti, che sarà disponibile nel corso dell’anno prossimo.

Le caratteristiche

Nata al Centro Stile di Pesaro, le moto presentano una linea pulita e morbida, con uno stile distintivo, a partire da un moderno DLR e le luci di stop integrate negli indicatori di direzione posteriori. Gli indicatori anteriori, invece, sono integrati nei paramani. La versione stradale S, invece, propone un muso più aggressivo, una coda rastremata e spiovente e lo scarico alto.

La BKX 125 si presenta con un telaio a traliccio di tubi in acciaio, mentre la 300 abbina, al corpo principale a traliccio di tubi, una doppia culla inferiore. Per entrambe, è prevista una forcella anteriore da Ø 41 mm, completamente regolabile in precarico, compressione ed estensione. Entrambe propongono un’altezza di sella minima di 830 mm (795 mm per la S), un interasse di 1.426 mm (1.396 mm) ed un serbatoio da 12 litri.

Il motore

Il motore è, per entrambe, un monocilindrico Euro 5+ raffreddato a liquido. La 125 propone una potenza di 15 CV e 12 Nm di coppia massima, mentre la 300 i valori sono rispettivamente di 29,2 CV e 24,5 Nm. Per via della maggior potenza, la BKX 300 presenta un impianto frenante con disco anteriore da 280 mm, anziché 240 mm come la BKX 125. Tutti valori identici anche per le ‘S’.

Uscita

Questi nuovi modelli Benelli saranno disponibili nel corso del 2025 per tutte le sue versioni, con prezzi da annunciare.