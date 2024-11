Benelli TRK 902 Xplorer: a EICMA 2024 il concept di una nuova maxi crossover [FOTO LIVE]

A EICMA 2024 Benelli svela in anteprima la TRK 902 Xplorer. Si tratta di un concept, che possiamo vedere nelle nostre foto live, che prefigura la prossima evoluzione della nota famiglia di crossover del marchio pesarese.

Look da robusta maxi-crossover

Caratterizzata da un design tutto nuovo e da peculiarità tecniche avanzate, la TRK 902 Xplorer si candida ad essere la prima maxi crossover di Benelli. Il fontale compatto e grintoso che integre i fari a LED evoca lo stile del modello 702, anche se sul prototipo si nota l’inedito design della luce DRL.

L’aspetto robusto e massiccio della Benelli TRK 902 Xplorer è enfatizzato dalla fluidità delle linee laterali, mentre a bilanciare il design, aggiungendo sportività e dinamismo, è il posteriore snello e affusolato.

Adatta ai lunghi viaggi

Dotata di serbatoio da 22 litri per un’autonomia elevata che la rende capace di affrontare lunghe percorrenze, la Benelli TRK 902 Xplorer dispone anche di parabrezza regolabile elettricamente e di una spiccata versatilità con la possibilità di optare per la “tool box” al posto del sedile del passeggero, trasformando così la moto in un perfetto mezzo per i viaggi in solitaria.

Motore bicilindrico da 903 cm3

Il cuore pulsante della TRK 902 Xplorer è un motore bicilindrico da 904 cm3 che sviluppa 100 CV di potenza e 90 Nm di coppia massima. Dotata di cerchi a raggi tangenziali che montano pneumatici Pirelli Scorpion Rally, la crossover di Benelli promette capacità notevoli in fuoristrada anche grazie al comparto sospensioni che vantano, sia all’anteriore che al posteriore, un’escursione di ben 200 mm.