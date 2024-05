Benelli TRK 702X Dune Sea: esclusivo look ispirato al deserto

La Benelli TRK 702X, iconica adventure, debutta sul mercato italiano nell’esclusiva colorazione Dune Sea, riservata alla versione con ruota anteriore da 19 pollici.

La TRK 702X Dune Sea, pensata per richiamare le atmosfere dei deserti più affascinanti del mondo, sarà disponibile in serie speciale dal mese prossimo.

Motore da 698 cc da 70 CV

Anche in questa nuova veste, la TRK 702X conferma le sue caratteristiche ciclistiche, mantenendo agilità, versatilità e maneggevolezza tipiche delle crossover. La Benelli TRK 702X, progettata per avventura sull’asfalto e in off-road, monta il motore bicilindrico frontemarcia da 698 cc che sviluppa 70 CV a 8.000 giri/min. e 70 Nm di coppia massima a 6.000 giri/min. Prestazioni e guida reattiva sono assicurate da distribuzione a doppio albero a camme in testa e iniezione elettronica con doppio corpo farfallato.

Tecnologia top

Il design della TRK 702X Dune Sea mantiene i tratti tipici del modello base, con linee dinamiche ed elementi distintivi come il fanale a doppio modulo LED e il serbatoio in metallo da 20 litri che si integrano con il telaio a traliccio in tubi. Sul fronte delle tecnologia e del comfort, la moto di Benelli dispone di gruppo ottico Full LED, prese USB e USB-C, display TFT a colori da 5 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi.

Disponibilità e prezzo

La nuova Benelli TRK 702X Dune Sea sarà disponibile in concessionaria a partire dal mese di giugno ad un prezzo di 7.490 €.