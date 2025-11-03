Balistron debutta a EICMA 2025: il marchio turco presenta le sue nuove moto elettriche per l’Europa [FOTO]
L'ingresso nei mercati europei con la sportiva TS16.12 e la cruiser TCR15.12
Un nuovo marchio si appresta a fare il suo debutto sul mercato europeo delle moto elettriche: si tratta di Balistron, brand turco, che si presenterà in anteprima sulla scena europea presentando in suoi modelli a EICMA 2025, la kermesse internazionale dedicata al mondo delle due ruote che si terrà nei prossimi giorni a Milano, con apertura al pubblico dal 6 al 9 novembre.
Balistron, marchio con alle spalle un gruppo con oltre 70 anni di esperienza nei settori automotive e manufatturiero, e che arriva a questa fase dopo anni dedicato allo sviluppo di prototipi e studi di ingegneria, lancia una nuova generazione di motociclette elettriche con più modelli che condividono la stessa base tecnica: un avanzato sistema di propulsione elettrica e un’architettura di batteria proprietaria, focalizzata su prestazioni, affidabilità e lunga durata.
Due modelli al lancio, con prezzi competitivi
Progettata per i nuovi motociclisti, la gamma di Balistron comprende modelli Sport, Cruiser e Scrambler elettrici. A inaugurare il debutto europeo a EICMA 2025 sono due modelli: TS16.12 e TCR15.12. La Balistron TS16.12 è una sportiva con motore nel mozzo da 8.000 W (15,4 kW di picco), in grado di toccare i 130 km/h di velocità massima e di offrire fino a 230 km d’autonomia. La moto è dotata di ABS + TCS, controllo di trazione e di crociera, monitoraggio pressione pneumatici, sella e manopole riscaldate, telecamera frontale di sicurezza e grafiche personalizzabili.
La Balistron TCR15.12 è invece un cruiser che combina design classico e comfort moderno, montando lo stesso motore da 8.000 W, per un’autonomia di 212 km, e disponendo anche di ricarica rapida (ricarica completa in meno di 2 ore), connettività Bluetooth e sospensioni regolabili. Le moto elettriche di Balistron punteranno sulla competitività con prezzi compresi tra 7.500 € e 11.800 €.
I primi mercati Italia, Francia e Spagna
L’avventura commerciale di Balistron inizierà dai mercati di Italia, Francia e Spagna, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente nei prossimi anni. Nel 2026, la gamma si amplierà con quad (ATV) elettrici e sistemi di propulsione per imbarcazioni e droni, mentre entro i prossimi 18 mesi il marchio prevede di aprire un nuovo centro di assistenza in Europa, che si affiancherà al magazzino ricambi già operativo di Istanbul.
