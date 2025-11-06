ASI porta a EICMA 2025 la “Motocross Golden Era”: un viaggio nella storia del fuoristrada

Il ritorno dell’Automotoclub Storico Italiano a EICMA 2025 è stato segnato da un momento storico per gli appassionati di motocross: la presentazione ufficiale dell’ASI Motocross Golden Era, la più ampia e prestigiosa collezione di moto da cross dedicate alle origini della disciplina, dagli anni ’50 alla fine dei ’70. Un patrimonio unico, frutto di decenni di ricerca e passione dell’ex pilota varesino Gian Pio Ottone, che ha dato vita alla “ASI Motocross Golden Era – The Gian Pio Ottone Doctor Cross Collection”, oggi composta da 91 modelli perfettamente restaurati o conservati.

Presentata a EICMA 2025 la collezione ASI Motocross Golden Era

A EICMA 2025, nello stand ASI (Padiglione 9 I-68), sono esposte otto moto simbolo di questa incredibile raccolta: una selezione di autentiche protagoniste della storia sportiva mondiale, vincitrici di titoli italiani, europei e iridati. In mostra, infatti, si trovano la Gilera Saturno 500 campionessa italiana 1953 con Domenico Fenocchio, la Bianchi 250 con cui Emilio Ostorero conquistò il tricolore nel 1960 e la Aermacchi Ala d’Oro 250, regina del 1961 grazie a Lanfranco Angelini.

Accanto a queste icone nazionali, spazio anche alle grandi dominatrici internazionali: la Greeves Hawkstone 250 campionessa europea 1961 con Dave Bickers, la BSA 441 Victor GP laureata campionessa del mondo nel 1965 con Jeff Smith, la Lito 500 del 1966 guidata da Sten Lundin, la Husqvarna 250 del 1966 di Torsten Hallman e la CZ 360 Bitubo del 1967 con Paul Friedrichs. Con questa esposizione, ASI non solo celebra la storia del motocross, ma offre al pubblico di EICMA 2025 un’occasione unica per ammirare da vicino i modelli che hanno scritto le pagine più epiche del fuoristrada mondiale.