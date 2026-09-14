Aprilia Racing, omaggio a Vespa e Gilles Villeneuve con la livrea Perla Bianca

Alla celebrazione degli 80 anni di Vespa ha voluto partecipare anche Aprilia Racing che, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si è corso nel week-end, ha vestito le sue moto con una speciale livrea “Perla Bianca”, portando in MotoGP la storia di Vespa e del mondo delle corse automobilistiche, ispirandosi a Gilles Villeneuve.

La tuta di Gilles Villeneuve del 1981 in F1 col logo Piaggio Vespa

A ispirare la colorazione di questa livrea è la tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che vide trionfare proprio il pilota candese. Sulla manica di quella tuta era presente il logo Piaggio Vespa, simbolo di un legame che Aprilia Racing ha voluto riprendere e reinterpretare in occasione dell’80° anniversario del veicoli più iconico del Gruppo Piaggio.

Divisa del team coordinata alla livrea bianca della RS-GP26

Il look “Perla Bianca” rappresenta così un ponte ideale tra la storia di Vespa e quella delle competizioni automobilistiche, due mondi accomunati dalla passione per i motori. Un omaggio che il team Aprilia Racing ha espresso a Misano anche attraverso la divisa dedicata bianca, coordinata con la nuova livrea della RS-GP26, mentre la tuta originale indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 è stata esposta all’esterno del box Aprilia Racing per tutto il fine settimana del Gran Premio.

Il commento di Massimo Rivola

Sul particolare omaggio per l’anniversario della Vespa, Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha affermato: “Negli 80 anni di Vespa, un’icona che ha attraversato generazioni e che ancora oggi rappresenta un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, non potevamo non celebrare il legame con Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati della storia della Formula 1. Gilles ha fatto innamorare milioni di tifosi con il suo talento e il suo modo di interpretare le corse, così come Vespa ha conquistato milioni di persone. Riportare quel ricordo a Misano, nella nostra gara di casa, è un modo per celebrare due icone che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno saputo lasciare un segno profondo nella storia e nell’immaginario di milioni di persone. C’è anche una bella coincidenza con il Gran Premio di Madrid di Formula 1 che si tiene questo fine settimana: proprio a Jarama nel 1981, Gilles conquistò la sua ultima vittoria, lo stesso anno della tuta che abbiamo scelto di reinterpretare”.