Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro 2027: novità, prezzi e caratteristiche

Husqvarna rinnova la propria offerta alzando l’asticella nel mondo dell’enduro con le nuove TE 300 Pro e FE 350 Pro, rinnovate versioni Pro della gamma model year 2027 pensate per i piloti che cercano il massimo in prestazioni, affidabilità e controllo. Entrambe le due nuove moto per l’off-road nascono dalla collaudata piattaforma enduro del marchio e condividono il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, garanzia di equilibrio tra precisione e stabilità.

Ciclistica per prestazioni top su ogni terreno

Addentrandoci nelle caratteristiche tecniche dei nuovi modelli, troviamo un avanzato comparto di sospensioni, con la forcella anteriore WP XACT a cartuccia chiusa che introduce di serie la regolazione del precarico della molla di contrasto del separatore, gestibile tramite un registro esterno facilmente accessibile per modulare rapidamente il sostegno anteriore. L’ammortizzatore posteriore consente invece la regolazione della compressione ad alta e bassa velocità, oltre che dell’estensione, per un pacchetto capace di assicurare trazione e controllo sui terreni tecnici senza rinunciare alla stabilità alle alte velocità. Il selettore mappature al manubrio permette invece di adattare l’erogazione motore alle condizioni di guida, con la nuova Husqvarna FE 350 Pro che aggiunge alla dotazione di serie il Traction Control e il cambio quickshifter.

Look grintoso e raffinato

Dal punto di vista estetico, le nuove Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro sfoggiano telaio bianco, sovrastrutture bianco-grigio, sella grigia zigrinata e i “Factory Frame Protectors” bianchi, utili per una migliore presa delle gambe e un maggiore controllo in sella. Tra gli equipaggiamenti di serie delle nuove moto enduro troviamo le ruote “Factory Racing” con cerchi EXCEL Takasago, mozzi CNC, dischi freno GALFER, corona SUPERSPROX Stealth, protezioni per dischi e cilindretto frizione, oltre alla robusta piastra paramotore Factory con protezione leveraggio integrata. A completare il quadro c’è l’impianto idraulico Brembo per freni e frizione.

Disponibilità e prezzi

Coperte dalla Garanzia Premium del costruttore di 12 mesi (subordinata alla manutenzione in concessionaria autorizzata), le due nuove moto enduro del marchio indiano saranno disponibili da settembre 2026 presso i concessionari Husqvarna Mobility, ai prezzi di 13.750 € per la TE 300 Pro e 14.090 € per la FE 350 Pro.