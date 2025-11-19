Airoh e Aeronautica Militare firmano un’esclusiva collezione di caschi [FOTO]

Alla recente edizione di EICMA è andata in scena la presentazione della nuova collaborazione tra Airoh e Aeronautica Militare. Dall’incontro tra le tecnologia dei caschi ad alte prestazioni di Airoh e l’estetica iconica del brand sportswear Aeronautica Militare nasce un’esclusiva collezione di caschi, svelata ad EICMA 2025 dalla leggende del motocross Tony Cairoli, pensata per chi vive la moto come espressione di personalità e stile, senza compromessi su sicurezza e qualità.

Tre caschi dedicati a tre raparti dell’Aeronautica Militare

Al centro della partnership c’è il popolare Airoh J110, casco modulare ultraversatile e tra i più apprezzati dai motociclisti professionisti e non. Questo casco, caratterizzato da design contemporaneo e funzionalità elevate che permette di trasformarlo in pochi secondi da jet urbano a integrale, è la base su cui sono state realizzate le tre versioni speciali dedicate ad altrettanti reparti dell’Aeronautica Militare, con ognuno di essi che diventa un tributo allo storia e ai valori della forza armata italiana.

Il casco Airoh J110

Airoh J110 si distingue per la mentoniera removibile, che modifica forma e grafica del casco, sottolineando la sua natura trasformista. Realizzato in Full Carbon 6K o Composite Carbon, dispone di omologazione ECE 2206 e P/J, sistema di sicurezza ASN (Airoh Sliding Net) e interni in tessuto Coolmax sfoderabili, lavabili e altamente traspiranti. A completare la dotazione del casco ci sono visiera manuale, stop wind con doppia lunghezza e nose cover removibile.

Le tre grafiche

La collezione Airoh – Aeronautica Militare si articola in tre esclusivi modelli: Frecce Tricolori, ispirato al nuovo T-346 e proposto in una serie limitata di soli 65 pezzi, ognuno dei quali numerato; 20° Gruppo O.C.U., elegante e deciso, con l’emblema del leone su base della tradizionale tinta della forza armata; e 154° Gruppo “Diavoli Rossi”, con look audace e grafica grigio opaco con l’iconico diavolo rosso a contrasto. La nuova linea di caschi Airoh x Aeronautica Militare sarà disponibile da febbraio 2026 con un prezzo di 399 €.