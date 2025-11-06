Ad EICMA 2025, LetBe torna in scena rompendo di nuovo gli schemi

Al ritorno a EICMA 2025, il marchio motociclistico cinese LetBe sceglie di rompere gli schemi e ridefinire la relazione tra motociclista e mezzo. Con il motto “Rompi gli schemi: non accontentarti mai”, il brand presenta tre novità della gamma “Mechanical Pets” – Velocity, Mecha e Flygon – insieme a una serie di concept che testimoniano un’ambizione ben più ampia della semplice esposizione di nuovi modelli.

Ad EICMA 2025 LetBe presenta una serie di concept e tre novità della gamma “Mechanical Pets”

A sostenere questa visione c’è l’esperienza industriale del Gruppo Haojin, tra i principali esportatori di moto cinesi, con 25 anni di attività, una capacità produttiva di un milione di unità l’anno e una rete globale che supera i 60 Paesi. Una base solida che permette a LetBe di arrivare a Milano con una gamma completa dai 125 ai 700 cc, tutti modelli conformi agli standard Euro 5+, segno di un chiaro orientamento ai mercati internazionali.

LetBe vuole distinguersi dal tradizionale posizionamento delle moto cinesi, spesso etichettate come alternative economiche. La strategia è emotiva prima che tecnica: i suoi modelli diventano “animali da compagnia meccanici”, compagni di viaggio ricchi di personalità, ispirati al linguaggio pop dei trend toy globali. Un’identità originale che trasforma la guida in un atto espressivo.

Tra le novità, Velocity rappresenta la proposta urbana: scooter a ruote alte, disponibile in 125 e 200 cc, dotato di ABS, TCS, full LED e avviamento keyless. Mecha, nelle versioni 125/160/200 cc, porta in strada il design cyber ispirato ai mecha giapponesi, con tecnologia Bosch e pinze Nissin. Flygon, disponibile fino a 250 cc, si propone come mezzo versatile per uso misto, riconoscibile dai fari LED “occhio di libellula”.

Lo sguardo è già al 2026, con modelli off-road, touring, scooter ricreativi e cruiser, oltre ai concept esposti a Milano. Il ritorno a EICMA segna per LetBe un passo decisivo: non più solo prodotti, ma cultura motociclistica e identità di brand da esportare nel mondo.