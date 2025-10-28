ZXMoto debutta in Europa: il marchio motociclistico cinese si presenta a EICMA 2025 con 9 nuovi modelli [TEASER]

ZXMoto, ambizioso nuovo marchio motociclistico cinese fondato dall’ingegnere Zhan Xue, farà il suo debutto sul mercato europeo presentandosi per la prima volta nel Vecchio Continente in occasione di EICMA 2025, la kermesse motociclistica internazionale in programma a Milano dal 6 al 9 novembre.

Nove i modelli ZXMoto presenti a Milano

Al pubblico di EICMA 2025 ZXMoto mostrerà una ricca e variegata gamma di modelli, 9 in tutto, che ci daranno un assaggio dell’offerta del nuovo brand che produce moto e motociclette cinesi ad alte prestazioni. All’interno della gamma prodotto, della quale il marchio ha rilasciato alcuni teaser relativi a quattro dei nove modelli che saranno svelati a EICMA, spiccano la sportiva 820RR e l’Adventure 820ADV, due moto che si ergono a emblema della combinazione tra DNA racing e filosofia stilistica di ZXMoto.

La gamma di ZXMoto che sarà svelata a EICMA comprende i seguenti modelli: 500RR, 500F, 820RR, 820R, 820ADV, 450 Rally, 600V Cruiser, MX250 e MX450. Ognuno di questi modelli, sottolinea il marchio cinese, riflette l’incessante ricerca di ZXMoto in termini di innovazione, prestazioni ed eccellenza nel design, unendo ingegneria all’avanguardia e un’identità visiva distintiva.