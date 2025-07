Zontes ZT703-RR: la nuova super sportiva del marchio cinese

L’azienda cinese Zontes presenta la sua nuova moto, la ZT703-RR. Si tratta di una super sportiva, con il primo motore 3 cilindri del marchio ed una potenza di 95 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Arriverà nelle concessionarie entro fine luglio, con prezzi da 7.990 euro.

Le caratteristiche

La moto presenta un telaio realizzato interamente in pressofusione di alluminio, una soluzione tecnica che combina leggerezza e resistenza strutturale, per garantire equilibrio tra maneggevolezza e stabilità. È dotata di impianto frenante Brembo e pneumatici Michelin, con un monitoraggio ad alta precisione, per aumentare la sicurezza. Grazie al sensore è possibile controllare non soltanto la pressione, ma anche se la temperatura è troppo alta oppure se c’è una perdita.

Il comfort è garantito dalle manopole riscaldate, per mantenere le mani calde e ‘reattive’ anche nelle giornate più fredde. La Zontes Z703-RR è dotata di uno schermo digitale TFT LCD IPS a colori con quattro interfacce grafiche, per fornire tutte le funzioni più diffuse, tra cui l’interconnessione del telefono, il monitoraggio della pressione degli pneumatici, la condivisione dello schermo di navigazione, la funzione di mirroring e la possibilità di riprodurre musica tramite Bluetooth.

Il motore

La nuova super sportiva del marchio cinese è spinta dal motore 3 cilindri da 699 cc, con una potenza di 95 CV ed una coppia di 74,4 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 in 3 secondi ed una velocità massima di 257 km/h. È dotata del sistema Quick Shifter monodirezionale, per ottimizzare il cambio marcia, permettendo passaggi fluidi e rapidi durante l’inserimento delle marce superiori. Per la scalata delle marce, il sistema prevede l’uso della frizione tradizionale.

Inoltre, la ZT703-RR è equipaggiata con sospensioni Marzocchi interamente regolabili, progettate per garantire il massimo controllo e grip in ogni condizione di asfalto. Questo modello è disponibile anche nella versione depotenziata (35Kw) per le patenti di tipo A2.