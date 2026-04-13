Zontes 368-G 2026: il crossover si evolve con più tecnologia e comfort

Zontes rinnova la gamma scooter annunciando l’imminente arrivo in concessionaria del nuovo ZT368-G ETC, con il model year 2026 del crossover del marchio che porta un significativa evoluzione tecnica ed un arricchimento della dotazione che rendono il mezzo ancora più versatile, efficiente, brillante e confortevole sia negli spostamenti in città che nelle percorrenze più lunghe.

Debuttano ride-by-wire e cruise control

Il nuovo Zontes 368-G MY26 porta in dote il nuovo sistema ride-by-wire (acceleratore elettronico) che, oltre a rappresentare un evoluzione tecnologica, garantisce una risposta in accelerazione più pronta e precisando, lavorando in sinergia con il cruise control, a vantaggio di comfort di guida e regolazione più efficiente dell’erogazione, che si traduce in consumi più bassi e prestazioni ottimizzati.

Blocchetti del manubrio riprogettati

Un ulteriore novità riguarda la riprogettazione dei blocchetti del manubrio, sia destro che sinistro, che ora garantiscono un’esperienza di guida più intuitiva attraverso linee più pulite, comandi meglio organizzati e design essenziale che unisce modernità e ordine, rendendo ogni funzione immediatamente accessibile grazie all’ottimizzazione dell’ergonomia. Sia le manopole che la sella hanno la funzione di riscaldamento, regolabile attraverso il quadro strumenti con interfaccia avanzata.

Sospensioni regolabili

In termini di comfort di guida fornito dal nuovo ZT368-G ETC, un contribuito importante arriva dalle sospensioni regolabili, con all’anteriore ammortizzatori MZKS da 41 mm con smorzamento in estensione e compressione regolabile, mentre al posteriore l’ammortizzare permette una regolazione del precarico su cinque livelli, permettendo di adattare la risposta della ciclistica alle preferenze del pilota e alle diverse condizioni di carico,

Motore da 368 cc da 38,7 CV

Il nuovo scooter Zontes 368G 2026, disponibile in quattro colori (Green, Grey, Black e Sand), è spinto dal motore da 368 cc che sviluppa 38,7 CV di potenza e 40 Nm di coppia massima, garantendo una spinta brillante e consumi ridotti che si attestano, secondo quando dichiarato dal produttore a 3,8 l/100 km. Il nuovo scooter di Zontes, che vanta un’altezza sella di 795 mm, ha un peso in ordine di marcia di 197 kg.