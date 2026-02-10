Zero Motorcycles, il nuovo scooter elettrico LS1 arriva in concessionaria: in Italia al prezzo di 5.320 €

Il nuovo scooter elettrico Zero LS1 fa il suo debutto nelle concessionarie italiane ed europee. Zero Motorcycles porta dunque in strada il suo primo scooter elettrico, che esordisce sul mercato in tempo per celebrare i 20 anni di attività dell’azienda statunitense specializzata in veicoli elettrici a due ruote e propulsori elettrici.

Progettato per la mobilità urbana e pensato per chi cerca prestazioni elevate con impatto minimo sull’ambiente, lo scooter Zero LS1 si propone ai possessori di patente A1 o B con tre anni di esperienza, combinando design di qualità, funzionalità e tecnologia all’avanguardia.

Velocità massima di 99 km/h e autonomia incrementabile fino a 173 km

Lo Zero LS1 è spinto da un motore elettrico con potenza di 8,4 kW (11,4 CV) e una coppia di 240 Nm, garantendo una velocità massima di 99 km/h, in linea con le esigenze degli spostamenti quotidiani in città. Grazie a due batterie rimovibili da 1,86 kWh, lo scooter può essere ricaricato da 0 a 90% in 4,5 ore con caricabatterie standard da 800 W, disponibile anche il caricabatterie rapido che riduce il tempo di carica da 0 a 90% a 2,6 ore. Lo scooter, con le due batterie standard, offre un’autonomia urbana fino a 112 km, con la possibilità di incrementarla fino a 173 km grazie alla terza batteria opzionale, da riporre nel sotto sella.

Dotazioni di sicurezza

Il nuovo scooter elettrico di Zero è equipaggiato con completi sistemi di sicurezza che comprendono ABS e controllo di trazione (TCS) commutabile, rendendo più sicura la guida anche su strade scivolose o bagnate. Un ulteriore livello di protezione contro i furti lo fornisce poi il sistema antifurto con immobilizzazione attiva e blocco dello sterzo che si attiva automaticamente quando il telecomando non è presente.

Prezzo e disponibilità per il mercato italiano

Lo scooter Zero LS1 è disponibile in Italia in due colorazioni, Dark Silver e Pearl White, al prezzo di 5.320 €. Coperto da una garanzia di 2 anni, il nuovo scooter elettrico può essere arricchito con unna serie di accessori disponibili, tra cui parabrezza, portapacchi posteriore e bauletto, oltre al caricabatterie rapido con la terza batteria aggiuntiva che aumenta l’autonomia massima del mezzo di circa 60 km tra una ricarica e l’altra.