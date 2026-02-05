Zero Motorcycles cresce nel 2025: vendite in aumento e rete globale in espansione

Crescono volumi, rete di concessionari e linee di prodotti del marchio californiano di veicoli elettrici

di Gaetano Scavuzzo 5 Febbraio, 2026
Zero Motorcycles cresce nel 2025: vendite in aumento e rete globale in espansione Zero Motorcycles cresce nel 2025: vendite in aumento e rete globale in espansione

Zero Motorcycles, Casa motociclistica californiana che produce scooter, biciclette e moto elettriche, continua a crescere sul mercato come testimoniano gli ottimi numeri ottenuti nel 2025 che confermano il trend di espansione a livello globale. I dati registrati da Zero Motorcycles nell’anno appena concluso parlano chiaro: +89% di vendite in Nord America e +17% di vendite in Europa e nel resto del mondo rispetto al 2024.

Lo scatto in avanti grazie a modelli più accessibili

Una crescita significativa trainata dalla domanda sostenuta nei mercati principali e dall’introduzione di modelli più accessibili come i nuovi XB e XE. Ai risultati del 2025 di Zero Motorcycles, che nel 2025 ha registrato un incremento delle vendite dei modelli full-size del 28% rispetto all’anno precedente, un contributo determinante è arrivato anche dalla linea X del marchio, che comprende moto elettriche più accessibili e progettate per attrarre nuovi motociclisti, che ha rappresentato il 30% delle vendite complessive sul mercato nordamericano e il 16% delle vendite totali nelle regioni EMEA e APAC.

La crescita della rete di vendita e assistenza

La crescita dei volumi della Casa statunitense è stata sostenuta da quella della presenza globale del marchio, con un incremento nel 2025 del 58% dei concessionari Zero, con la rete che oggi conta oltre 250 dealer in tutto il mondo. Gli investimenti nell’alzare il livello della qualità di accesso dei clienti alle vendite e all’assistenza sono stati determinanti per la crescita del brand come afferma Pierre-Martin Bos, CEO di Zero Motorcycles: “Il 2025 è stato un anno decisivo per Zero Motorcycles. Abbiamo ampliato la nostra presenza globale, aumentato le vendite e accolto più motociclisti che mai nel mondo della mobilità elettrica: una chiara dimostrazione che i nostri prodotti e la nostra visione continuano a riscuotere successo in tutto il mondo”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Mercato

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Held Renegade 2 - Foto ufficiali MV Agusta Rush Titanio - Foto ufficiali Gamma NIU Italia 2026 KTM 890 SMT 2026 - Foto ufficiali Tucano Urbano - Linea WarmPower CanAm Origin Tutte le foto