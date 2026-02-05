Zero Motorcycles cresce nel 2025: vendite in aumento e rete globale in espansione

Zero Motorcycles, Casa motociclistica californiana che produce scooter, biciclette e moto elettriche, continua a crescere sul mercato come testimoniano gli ottimi numeri ottenuti nel 2025 che confermano il trend di espansione a livello globale. I dati registrati da Zero Motorcycles nell’anno appena concluso parlano chiaro: +89% di vendite in Nord America e +17% di vendite in Europa e nel resto del mondo rispetto al 2024.

Lo scatto in avanti grazie a modelli più accessibili

Una crescita significativa trainata dalla domanda sostenuta nei mercati principali e dall’introduzione di modelli più accessibili come i nuovi XB e XE. Ai risultati del 2025 di Zero Motorcycles, che nel 2025 ha registrato un incremento delle vendite dei modelli full-size del 28% rispetto all’anno precedente, un contributo determinante è arrivato anche dalla linea X del marchio, che comprende moto elettriche più accessibili e progettate per attrarre nuovi motociclisti, che ha rappresentato il 30% delle vendite complessive sul mercato nordamericano e il 16% delle vendite totali nelle regioni EMEA e APAC.

La crescita della rete di vendita e assistenza

La crescita dei volumi della Casa statunitense è stata sostenuta da quella della presenza globale del marchio, con un incremento nel 2025 del 58% dei concessionari Zero, con la rete che oggi conta oltre 250 dealer in tutto il mondo. Gli investimenti nell’alzare il livello della qualità di accesso dei clienti alle vendite e all’assistenza sono stati determinanti per la crescita del brand come afferma Pierre-Martin Bos, CEO di Zero Motorcycles: “Il 2025 è stato un anno decisivo per Zero Motorcycles. Abbiamo ampliato la nostra presenza globale, aumentato le vendite e accolto più motociclisti che mai nel mondo della mobilità elettrica: una chiara dimostrazione che i nostri prodotti e la nostra visione continuano a riscuotere successo in tutto il mondo”.