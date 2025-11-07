Zero LS1: lo scooter elettrico si presenta ad EICMA 2025 [FOTO]
Arriverà nella seconda metà di dicembre, da 5.320 euro
Le porte di EICMA 2025 si sono aperte al pubblico ed il weekend in arrivo ci sarà il classico bagno di folla di tutti gli appassionati a Fiera Rho Milano. Tra le protagoniste c’è anche Zero Motorcycles, con la presentazione del nuovo LS1. Si tratta dello scooter elettrico compatto del marchio americano, con un’autonomia fino a 170 chilometri e la doppia batteria removibile.
Le caratteristiche
Questo modello è nato soprattutto per l’utilizzo urbano, ma anche con la possibilità di muoversi sulle tangenziali, grazie ad una velocità massima dichiarata di 100 chilometri orari. Può essere guidato con patenti A1 e B e propone la tecnica del ‘battery swap’. Sotto la pedana, infatti, c’è una doppia batteria da 1,86 kWh removibile, per un’autonomia di 115 km nel ciclo urbano. Tuttavia, la novità è la possibilità di alloggiare una terza batteria sotto la sella, per arrivare a 170 km di percorrenza complessiva dichiarata.
Il motore è centrale e permette un baricentro basso, utile per districarsi con grande agilità nel traffico cittadino, poi sono presenti ABS e controllo di trazione TCS per la sicurezza. Le batterie si ricaricano con il caricatore standard da 800W in 4,5 ore, ma bastano 3 ore per passare dal 20 all’80%. Chi ha fretta può optare per il caricatore rapido da 1500W, che dimezza i tempi.
Uscita e prezzo
Il nuovo Zero LS1 arriverà nelle concessionarie del marchio americano dalla seconda metà di dicembre 2025, quando sono previste le prime consegne, con un listino prezzi a partire da 5.320 euro (f.c.).
