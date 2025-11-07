Zero LS1: lo scooter elettrico si presenta ad EICMA 2025 [FOTO]

Le porte di EICMA 2025 si sono aperte al pubblico ed il weekend in arrivo ci sarà il classico bagno di folla di tutti gli appassionati a Fiera Rho Milano. Tra le protagoniste c’è anche Zero Motorcycles, con la presentazione del nuovo LS1. Si tratta dello scooter elettrico compatto del marchio americano, con un’autonomia fino a 170 chilometri e la doppia batteria removibile.

Le caratteristiche

Questo modello è nato soprattutto per l’utilizzo urbano, ma anche con la possibilità di muoversi sulle tangenziali, grazie ad una velocità massima dichiarata di 100 chilometri orari. Può essere guidato con patenti A1 e B e propone la tecnica del ‘battery swap’. Sotto la pedana, infatti, c’è una doppia batteria da 1,86 kWh removibile, per un’autonomia di 115 km nel ciclo urbano. Tuttavia, la novità è la possibilità di alloggiare una terza batteria sotto la sella, per arrivare a 170 km di percorrenza complessiva dichiarata.

Il motore è centrale e permette un baricentro basso, utile per districarsi con grande agilità nel traffico cittadino, poi sono presenti ABS e controllo di trazione TCS per la sicurezza. Le batterie si ricaricano con il caricatore standard da 800W in 4,5 ore, ma bastano 3 ore per passare dal 20 all’80%. Chi ha fretta può optare per il caricatore rapido da 1500W, che dimezza i tempi.

Uscita e prezzo

Il nuovo Zero LS1 arriverà nelle concessionarie del marchio americano dalla seconda metà di dicembre 2025, quando sono previste le prime consegne, con un listino prezzi a partire da 5.320 euro (f.c.).