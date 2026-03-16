Yamaha Tricity 300 2026: si rinnova il 3 ruote, ora con l’airbag

La Yamaha Tricity 300 si rinnova e diventa il primo modello del marchio giapponese con l’airbag per il pilota. Il famoso 3 ruote propone anche alcune novità dal punto di vista estetico, con un nuovo design delle luci, così come un rinnovato cruscotto TFT, per aumentare la connettività quando si è in sella. Arriverà sul mercato a giugno, con un listino prezzi a partire da 9.499 euro.

Le caratteristiche

Entriamo ora nel dettaglio, di questo rinnovato modello, partendo dall’estetica. Il Tricity 300 è stato oggetto di un importante restyling, con una carena caratterizzata da linee più strette ed affilate, con l’obiettivo di offrire un’immagine più sportiva. La nuova serie di luci di posizione LED e la nuova luce posteriore a LED completano l’aspetto dello scooter a 3 ruote, mentre i pannelli laterali ridisegnati conferiscono un aspetto più definito, con le nuove grafiche per aggiungere dinamismo. Per garantire maggiore sicurezza, propone le grandi ruote da 14 pollici.

La tecnologia è un aspetto importante ed il rinnovato scooter è equipaggiato con un nuovissimo display TFT da 4,2 pollici a colori sul lato destro e con display LCD da 2,8 pollici sulla sinistra, che offre una connettività con lo smartphone che consente ai piloti di rimanere connessi. Un’altra caratteristica chiave è l’aggiunta della navigazione Garmin al nuovo modello. Inoltre, il design del cruscotto è caratterizzato da un layout compatto ispirato dai moderni concetti del design automotive.

Il nuovo cruscotto, inoltre, è collegato all’app Yamaha MyRide. Oltre a offrire accesso citato al sistema di navigazione Garmin e alle funzionalità dello smartphone, l’app aggiorna il cliente con i promemoria per la manutenzione e le ispezioni tecniche. Inoltre, MyRide consente ai piloti di registrare i loro viaggi attraverso la città, registrando i dati chiave della guida come accelerazione, velocità media e massima e distanza percorsa. Le foto degli spostamenti quotidiani possono essere così condivise con altri motociclisti e amici sui social media.

Con 45 litri di spazio di carico illuminato sotto la sella, è possibile trasportare 2 caschi integrali, oltre ad altri effetti personali. Entrambi i modelli sono dotati di una porta USB-C da 5 V/3 A posizionata nella parte anteriore destra del cruscotto. Inoltre, è dotato di un vano portaoggetti centrale anteriore che rappresenta il posto ideale per trasportare tanti oggetti più piccoli.

Il primo sistema di airbag

Come dicevamo, una delle caratteristiche più innovativi è il sistema di airbag per il pilota, progettato per attivarsi solo in caso di collisione frontale e in presenza di forze superiori a un valore impostato rilevate tramite due sensori situati vicino al centro del veicolo.

L’airbag è progettato per aiutare ad assorbire l’energia cinetica del pilota e ridurre la proiezione in avanti. Inoltre, a seconda dell’angolazione e delle condizioni di determinate collisioni frontali o se il Tricity 300 rimane bloccato sotto un veicolo di grandi dimensioni, il sistema potrebbe non attivarsi.

Il nuovo ABS Cornering

La tecnologia non riguarda solo la connettività, ma anche la sicurezza, con la presenza del nuovo sistema ABS Cornering. Si tratta di uno dei sistemi di frenata più avanzati della sua categoria ed è dotato di tre freni a disco da 267 mm. È dotato di un sistema BC (Brake Control) che analizza costantemente i dati di un’Unità di misurazione inerziale (IMU) per inibire il bloccaggio delle ruote, soprattutto durante la frenata di emergenza mentre lo scooter è inclinato in curva.

Inoltre, l’unione del nuovo ABS per le curve con l’UBS (il sistema che bilancia automaticamente la frenata) e con il sistema di controllo trazione (TCS) contribuisce a prevenire il blocco delle ruote in frenata e lo slittamento della ruota posteriore in accelerazione, garantendo una guida fluida e sicura su diverse superfici e in presenza di varie condizioni climatiche.

Il motore

Il nuovo Yamaha Tricity 300 è spunto dal motore SOHC da 292 cc a 4 tempi raffreddato a liquido con trasmissione automatica CVT a variazione continua. Questo motore omologato è omologato Euro5+ ed è stato sviluppato con la tecnologia Blue Core Yamaha che offre i più elevati livelli di efficienza di funzionamento, insieme a emissioni ridotte e consumi ridotti. Inoltre, per questo aggiornamento 2026, il motore è dotato di un nuovo silenziatore con un nuovo posizionamento del catalizzatore che riduce le emissioni, oltre a pesare 800 grammi in meno.

Colori, uscita e prezzi

Il rinnovato scooter a tre ruote del marchio giapponese è disponibile in tre colori (Milky White, Zen Green e Power Grey) ed arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo mese di giugno. Il listino prezzi parte da 9.499 euro per la versione classica e da 10.299 euro per quella con airbag.

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