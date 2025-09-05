Yamaha Tracer Day 2025: una giornata dedicata alle sport tourer

Una giornata dedicata alla gamma delle sport tourer del diapason: questo è il Yamaha Tracer Day, evento che si rinnova anche per il 2025. L’appuntamento è per sabato 13 settembre, quando nelle concessionarie del marchio giapponese sarà possibile vedere e provare la gamma Tracer.

Le ultime novità Yamaha

Entrando nel dettaglio, la giornata speciale sarà dedicata alle nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT. Come dicevamo, sarà possibile scoprire e testare le sport tourer della casa di Iwata, dotate di tecnologie avanzate, grande comfort ed un design ancora più distintivo.

Le novità

I nuovi modelli propongono linee compatte e dinamiche, con una rinnovata carrozzeria, progettata per proteggere dal vento e rendere i movimenti in sella più dinamici. I fari full LED aumentano la visibilità, mentre le luci di posizione sono ad effetto di luce dinamico. Non manca la tecnologia, con il cruscotto TFT da 5 pollici, con connettività con smartphone e la navigazione Garmin di serie gratuita, ma anche per una visione delle funzionalità di sicurezza durante la guida.

Le due Tracer propongono il telaio in acciaio ad alta resistenza, il forcellone ottimizzato, le nuove ruote forgiate, la forcella a steli rovesciati, il serbatoio da 18 litri ed il nuovo telaietto posteriore. Con la versione GT che aggiunge anche il parabrezza regolabile, le manopole riscaldate e una sella pilota e passeggero più ampia. Sotto la sella, troviamo un motore bicilindrico CP2 da 690 cc Euro5+, con la funzione antisaltellamento, per rendere la moto più sicura.