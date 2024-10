Yamaha Tracer 9 2025: l’evoluzione della Touring media giapponese [FOTO]

Yamaha lancia la nuova gamma 2025 della Tracer 9, un’icona nel segmento delle crossover stradali, rinnovata in termini di estetica e dotazione. Dopo aver svelato le nuove MT-07, la sportiva R9 e la R3, dunque anche la Tracer 9 riceve un aggiornamento significativo con il model year 2025.

Nuovo design ed ergonomia affinata

La versione base della Tracer 9 si distingue per un design rinnovato e un’ergonomia migliorata, offrendo maggiore spazio sia per il pilota che per il passeggero. Sulla moto troviamo un nuovo display TFT da 7 pollici, affiancato da nuovi comandi e da un vano portaoggetti dotato di presa USB per la ricarica. Tra le opzioni, spiccano i nuovi fari a doppio fascio, i fari per l’illuminazione in curva e un sistema di arresto di emergenza, che attiva automaticamente le luci in caso di frenata brusca. Inoltre, la Tracer 9 2025 sarà disponibile anche con cambio Y-AMT e manopole riscaldabili.

Versione GT

Nella versione intermedia, la Tracer 9 GT, troviamo i fari a LED Matrix e le sospensioni a controllo elettronico KADS. Questa versione della crossover di Yamaha offre anche un parabrezza regolabile elettricamente, manopole riscaldate, un sistema Smart Key ed elevata connettività. Il cambio elettronico e gli indicatori di direzione a spegnimento automatico sono di serie, mentre l’opzione Y-AMT include anche un sistema di mantenimento del veicolo e un sistema frenante unificato.

La top di gamma GT+

La Tracer 9 GT+ rappresenta la punta di diamante della gamma. Di serie, include il cambio Y-AMT, il cruise control adattivo, borse laterali rigide con chiusura centralizzata e capacità complessiva di 30 litri, un sistema di rilevamento dell’angolo cieco, comandi retroilluminati e un sistema di controllo della pressione degli pneumatici. La catena di trasmissione è ad alta resistenza, garantendo durabilità e performance.

Confermato il motore CP3 da 890 cc

A muovere l’aggiornata gamma 2025 della Yamaha Tracer 9 c’è il collaudato motore CP3 da 890 cc, ora conforme alla normativa Euro 5+, che sviluppa 119 CV di potenza e 93 Nm di coppia massima. La nuova Tracer 9, che dispone di serbatoio da 18 litri di capienza, fa un ulteriore upgrade sul fronte delle dotazioni elettroniche come sottolineato dalla presenza di Yamaha Ride Control e di IMU a 6 assi con relativi controlli cornering.

Sul mercato da febbraio 2025

Le prime model year 2025 della gamma a debuttare sul mercato saranno la Tracer 9 e la Tracer 9 GT, entrambe disponibili anche con Y-AMT, a partire da febbraio 2025. La Tracer 9 GT+ Y-AMT invece arriverà a maggio 2025. Sui prezzi, che non sono ancora stati annunciati ufficialmente da Yamaha, ne potremmo sapere di più ad EICMA 2024, in programma dal 7 al 10 novembre.