Yamaha TMAX e TMAX Tech MAX 2025: l’evoluzione del maxi scooter sportivo premium [FOTO]

A pochi giorni dal debutto in pubblico che avverrà ad EICMA 2024, in programma dal 7 al 10 novembre a Milano, il nuovo Yamaha TMAX svela le carte in tavola. La Casa dei Tre Diapason ha infatti svelato il model year 2025 del suo maxi scooter sportivo, vera e propria icona del segmento, che da anni è tra i modelli più venduti sul mercato delle due ruote.

Design rivisto

Yamaha TMAX 2025, ottava generazione del grande scooter premium del costruttore giapponese, si presenta con un ulteriore affinamento tecnico ed una rinnovata veste estetica rispetto al precedente modello che è stato lanciato nel 2022. Sul fronte del design il nuovo TMAX ha un frontale ancora più sportivo e compatto, dove spicca il nuovo gruppo ottico full LED e le carenature più avvolgenti.

Novità tecnologiche

L’upgrade di Yamaha TMAX si fa significativo relativamente alla dotazione tecnologica, con il nuovo modello del maxi scooter che si arricchisce di piattaforma inerziale, ABS e controllo di trazione cornering. Tra le novità c’è anche la maggiore differenziazione dei nuovi Riding Mode e l’aggiornamento del quadro strumenti con display TFT da 7 pollici con connettività ottimizzata e nuove grafiche personalizzabili. Inoltre non è più necessario l’abbonamento per sfruttare la navigazione tramite le mappe Garmin. Migliorato anche il sistema d’avviamento jeyless dotato di funzione di blocco elettronico del cavalletto.

Il nuovo TMAX Tech MAX

La versione top di gamma, ovvero il nuovo Yamaha TMAX Tech MAX, la dotazione si fa ancora più ricca comprendendo il parabrezza regolabile, la sella e le manopole riscaldabili su più livelli e il nuovo sensore TPMS che permette il monitoraggio della pressione degli pneumatici. Sul TMAX Tech MAX troviamo anche i cerchi Spin Forged e la sospensione posteriore regolabile.

Più leggero e maneggevole

A livello di guidabilità, confermando telaio e distribuzione dei pesi 50 e 50, il nuovo Yamaha TMAX si arricchisce della tecnologia Spin Forged, finora utilizzata solo sulle moto e ora introdotta anche sul nuovo maxi scooter sportivo. Si tratta di una tecnologia che consente di risparmiare peso sulle ruote, riducendo l’inerzia, a vantaggio della maneggevolezza. L’ergonomia regolabile, attraverso il doppio posizionamento di manubrio e schienalino, si conferma un punto di forza del TMAX.

Motore Euro 5+, guidabile anche con patente A2

Sul Yamaha TMAX 2025 troviamo il confermato motore bicilindrico da 560 cc con potenza massima di 35 kW, con omologazione Euro 5+, potendo dunque essere guidato anche dai possessori di patente A2.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo TMAX 2025, che arriverà in concessionaria a marzo 2025, sarà disponibile nei colori Icon Black e Tech Kamo. Il rinnovato TMAX Tech MAX invece viene proposto nelle colorazioni Ceramic Grey e Dark Magma. Per quanto riguarda i prezzi, Yamaha non ritocca il listino del precedente modello confermando il modello base a 13.499 € e il modello top di gamma a 15.699 €.