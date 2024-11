Yamaha Ténéré 700 2025: l’adventure si rinnova ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

La Yamaha Ténéré si aggiorna, con l’arrivo della nuova generazione ad EICMA 2024. L’iconico modello del marchio giapponese, la moto più venduta nella sua categoria, si presenta nella versione 700 e 700 Rally, con un miglioramento delle specifiche e mantenendo la sua versatilità.

Le caratteristiche

La versione 2025 sfoggia un look completamente nuovo, seppur mantenendo le sue iconiche caratteristiche. La moto è alta e rivolta verso l’alto nella parte anteriore, per poi assottigliarsi nella parte posteriore più compatta. Il nuovo design del faro è caratterizzato da quattro singole unità luminose a LED impilate in una struttura in alluminio, con il supporto a forma di “Y” per conferire un look più fresco. È una moto dedicata anche alla guida off-road, con la ruota anteriore da 21″.

La nuova sella monoposto ispirata al rally è anche la classica dei modelli Ténéré, dal design lungo e stretto e, rispetto al precedente design in due pezzi, offre una maggiore libertà di movimento durante la guida. Novità anche nel serbatoio da 16 litri, la cui parte superiore è ora più bassa rispetto al modello della generazione precedente e queste modifiche contribuiscono a una distribuzione delle masse più equilibrata e a una migliore manovrabilità generale.

La nuova gamma Ténéré 700 debutta con un cruscotto TFT a colori da 6,3″. Lo schermo in verticale, che ricorda i roadbook sui percorsi dei rally, consente la connettività con gli smartphone per attivare numerose funzioni, come la perfetta integrazione di chiamate e messaggi, nonché l’ascolto di musica e le istruzioni della navigazione guidata tramite l’app MyRide.

Il motore

Il motore bicilindrico in linea Yamaha da 690 cc è stato aggiornato per questo rinnovato modello, con l’introduzione del sistema YCC-T (Yamaha Chip Controlled-Throttle), che facilita l’uso delle mappe dell’acceleratore commutabili, per la prima volta sulla piattaforma CP2. Sono stati introdotti diversi altri aggiornamenti meccanici, tutti incentrati sul miglioramento della connessione tra pilota e macchina. La posizione di innesto della frizione è stata spostata in avanti (35° in senso orario) ed è stata aggiunta una copertura protettiva, liscia e minimale.

Uscita

La nuova Yamaha Ténéré 700 arriverà a marzo 2025 nella versione standard e ad aprile quella con sella ribassata, mentre la Ténéré 700 Rally sarà disponibile a partire dal mese di aprile.