Yamaha R1 Race e R1 GYTR 2025: il nuovo doppio animo racing della sportiva giapponese [FOTO]

Yamaha rinnova ed esalta la punta di diamante della sua gamma Supersport, l’iconica R1, introdotta per la prima volta nel 1998, con una doppia nuova versione: R1 Race e R1 GYTR.

La Yamaha R1 Race 2025 è ispirata esteticamente alla YZR-M1 da Gran Premio, mentre la tecnologia della R1 è stata enfatizzata con alette aerodinamiche sulla parte superiore della carena principale di derivazione MotoGP, sospensioni potenziante e un nuovo impianto frenante Brembo con pinze monoblocco ultraleggere Brembo Stylema.

Sulla moto troviamo poi la nuova forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm con regolazioni individuali per lo smorzamento in estensione e in compressione. Su ciascuna parte della forcella, con rivestimento in Kashima, c’è una valvola alla base, progettata per ottimizzare la pressione nel cilindro, migliorando la risposta di smorzamento, la sensazione di contatto e la stabilità.

La Yamaha R1 Race vanta una sella caratterizzata da un nuovo materiale per il rivestimento con una nuova finitura in grado di aumentare l’aderenza pur consentendo al pilota di spostare facilmente il proprio peso.

Collaudato motore CP4 e tecnologia YCC-T

A spingere la moto è il rinomato motore CP4 da 998 cc, dotato di sistema di aspirazione altamente efficiente e di bilancieri a dito progettati ad hoc, che sviluppa 200 CV di potenza. La R1 Race è equipaggiata con la tecnologia YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), che continua ad utilizzare un’unità ride-by-wire Accelerator Position Sensor Grip (APSG), quest’ultima composta da molla, slider e ingranaggi per produrre vari gradi di resistenza, replicando la sensazione di accelerazione naturale e progressiva offerta da un cavo tradizionale.

Sofisticato pacchetto elettronico sviluppato nelle competizioni

La R1 è stata una delle prime moto a essere dotata di un sistema di intelligenza derivato dalla MotoGP, sotto forma di Unità di misurazione inerziale (IMU) a 6 assi. Dotata di sensori giroscopici e della forza G che monitorano il beccheggio, il rollio e l’imbardata, nonché di un accelerometro per misurare l’accelerazione in avanti e indietro, in alto e in basso e a sinistra e a destra, l’IMU trasmette i dati sullo stato della macchina 125 volte al secondo alla centralina, che controlla i sofisticati sistemi elettronici di assistenza al pilota della R1, tra cui il controllo della trazione (TCS), il controllo dello slittamento (SCS), il controllo della frenata (BC), il controllo del sollevamento (LIF), il controllo del lancio (LCS) e la gestione del modulo frenatura elettronico (EBM) a tre modalità. Inoltre, la R1 Race è dotata del sistema Yamaha Quickshift System (QSS) e delle modalità di selezione Power (PWR).

Yamaha R1 GYTR: prestazioni da corsa migliorate

Per un’esperienza in pista ancora più sofisticata e all’altezza delle gare, la R1 GYTR vanta le nuove caratteristiche proposte dalla R1 Race, oltre a una selezione di componenti Genuine Yamaha Technology Racing (GTYR) sviluppati per le competizioni.

La R1 GYTR, dotata di un’ampia gamma di regolazioni dell’unità di controllo motore che consente la massima personalizzazione in base ad esigenze e stile di guida, permette anche di impostare la posizione di guida ideale grazie a pedane pilota e manubrio regolabili.

La moto beneficia anche di una maggiore leggerezza rispetto alla R1 Race, grazie al risparmio di peso garantito dai componenti GYTR, oltre che della carenatura da corsa in fibra di vetro rinforzato, con nuove alette e disponibile in vernice nera e con un set di decalcomanie GYTR, della sella da corsa.

Sulla R1 GYTR ci sono le nuove pinze Brembo Stylema e le pastiglie da corsa Z04 per prestazioni di frenata di livello agonistico. Completamente priva di chiave, con interruttore GYTR di accensione/spegnimento, e dotata di centralina GYTR Racing e del cablaggio da corsa, la moto migliora ulteriormente le prestazioni anche grazie a silenziatore Akrapovic, pignoni 15/42T 520 e catena da corsa R-Series 520.

Disponibilità

Le nuove Yamaha R1 Race ed R1 GYTR saranno disponibili nei concessionari della Casa giapponese a partire da novembre 2024.