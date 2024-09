Yamaha, promozioni su moto e scooter fino al 30 settembre

Yamaha propone una serie di offerte speciali e condizioni vantaggiose sulla propria gamma di moto e scooter per tutto il mese di settembre.

Le promozioni di Yamaha, valide fino al 30 settembre, prevedono supervalutazioni di usato e accessori per fare un upgrade ai modelli più nuovi a prezzi accessibili, e finanziamenti a tasso agevolato sull’intera gamma di moto e scooter.

Le offerte sui modelli Yamaha

In particolare, vengono proposti 1.000 euro di vantaggi sugli scooter Tricity300 e TMAX, 700 euro su XMAX in tutte le versioni e 600 euro su NMAX.

Sulle moto più avventurose come Ténéré World Raid, Tracer 9, 9GT, 9GT+ e XSR900, Yamaha offre 1.500 euro di vantaggi. Su tutta la gamma 700, Ténéré std e MT-03, la proposta prevede 1.000 euro di vantaggi. Su tutti questi modelli, inoltre, Yamaha rende disponibile il finanziamento a tasso agevolato e prima rata da versare nel 2025.

Per alcuni modelli, inoltre, Yamaha propone pacchetti di accessori inclusi nell’acquisto. Per esempio, con le moto da 125 cc, quali MT125, R125 e XSR125, in omaggio c’è un casco Connor Airoh; per i Tricity 125 e 155 il Kit Touring è incluso nel prezzo.