Yamaha MT-09 Y-AMT: novità da scoprire nel porte aperte del 12 e 13 ottobre

L’attesa Yamaha MT-09 Y-AMT sarà la grande protagonista del porte aperte del prossimo week-end, con la rete delle concessionari ufficiali Yamaha che nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre accoglieranno il pubblico che avrà l’opportunità di conoscere in anteprima la nuova MT-09 Y-AMT.

Test ride per provare in strada la tecnologia Y-AMT

Per la prima volta, i motociclisti italiani potranno conoscere nel dettaglio e provare su strada la nuova tecnologia Y-AMT, ideale sia per chi cerca l’emozione della guida sportiva, grazie al cambio manuale automatico, sia per chi apprezza la facilità e il comfort nell’utilizzo del cambio automatico.

Passare agevolmente dal cambio manuale a quello automatico e viceversa

L’innovativo cambio robotizzato sviluppato da Yamaha permette di selezionare una modalità tra manuale e automatica, senza doversi fermare, ma semplicemente tenendo chiuso il comando del gaso. In modalità manuale (MT), tramite un bilanciere si possono cambiare le marce con la sola pressione del dito, con una velocità di cambiata di 0,1 secondi. In modalità automatica (AT) invece ci si può concretare esclusivamente sulla guida, senza dover pensare alla cambiata, per un’esperienza di guida altamente personalizzabile.