Yamaha MT-07 2025: la rinnovata naked giapponese a EICMA 2024 [FOTO LIVE]

La nuova Yamaha MT-07, apprezzata naked giapponese, si presenta in anteprima a EICMA 2024, la rassegna motociclistica internazionale che apre oggi le porte alla stampa, in vista dall’apertura a pubblico dal 7 al 10 novembre.

Obiettivo leggerezza

La Yamaha MT-07 2025 introduce diverse novità che ammodernano il look e arricchiscono la dotazione tecnologica. Tra gli aggiornamenti più significativi c’è il contenimento del peso, con una moto che pesa 183 kg, ovvero 1 kg in meno rispetto al modello precedente, nonostante l’arricchito corredo tecnologico avrebbe dovuto far aumentare il peso di 4,5 kg. Un risultato che Yamaha ha ottenuto grazie all’adozione di nuovi cerchi realizzati con processo spinforging e ai componenti in alluminio pressofuso che hanno alleggerito la scocca.

Muso rivisto e nuovo display TFT da 5 pollici

Il design del modello 2025 di Yamaha MT-07 si evolve attraverso una scocca ridisegnata e un muso rinnovato da un nuovo faro con tecnologia a LED, oltre che da nuovi indicatori di direzione.

Le novità tecnologiche della naked giapponese passano anche dal nuovo display TFT a colori da 5 pollici con quattro grafiche personalizzabili, gestibili tramite i comandi al manubrio, e che permette di collegare lo smartphone tramite l’app MyRide che consente di effettuare chiamate e gestire la musica, oltra a modificare alcune impostazioni della moto. Tra le funzionalità disponibili sul cruscotto c’è anche l’app Garmin StreetCross che consente di disporre di mappa completa o navigazione con informazioni sul traffico in tempo reale.

Aggiornamenti su telaio e sospensioni

Yamaha ha modificato telaio e sospensioni della MT-07 che ora offre una migliore maneggevolezza. Rivisitato anche il forcellone. All’anteriore c’è una nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm, mentre le regolazione di precarico a ammortizzazione in estensione al posteriore permette di modificare la guida in base alle esigenze del momento. La moto di Yamaha monta anche pinze freno radiali a due pistoncini.

Motore bicilindrico da 689 cc

A muovere la Yamaha MT-07 2025 è il confermato motore bicilindrico da 689 cc che sviluppa 73,4 CV di potenza e 68 Nm di coppia massima. Il modello 2025, disponibile anche in versione depotenziata guidabile con patente A2, porta al debutto il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (ride by ride), oltre a numerosi sistemi elettronici di assistenza grazie all’adozione dell’acceleratore “ride-by-wire”.

Dotata di tre modalità di guida YRC (Yamaha Ride Control), la nuova Yamaha MT-07 dispone di cruise control di serie, nuovo controllo della gestione della trazione e può optare anche per la nuova trasmissione Y-AMT.

Tre colori

Disponibile a partire da febbraio 2025, la nuova Yamaha MT-07 propone tre colorazioni: Ice Storm, Icon Blue e Tech Black.