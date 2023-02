Yamaha Motor: aperta la stagione per appassionati di off-road a Maggiora il 25 marzo

Una nuova esperienza da vivere in fuoristrada, siglata Yamaha Motor, è in programma il 25 marzo. Gli appassionati di mezzi con ruote tassellate potranno assaporare diverse emozioni e vivere una giornata di apprendimento in base al grado di esperienza nella Maggiora Off-Road Arena, Autodromo Pragiarolo.

L’appuntamento

Nello Yamaha Village, studiato per dare ai partecipanti l’opportunità di divertirsi, imparare e iniziare a programmare avventure in sella a esemplari di Ténéré, sono previsti corsi di guida e di navigazione, test ride in moto ma anche in sella a e-bike o a bordo di ATV e Side By Side, avvicinando anche i più piccoli al mondo delle due ruote. Coloro che scelgono di non andare in moto, invece, possono comunque vivere un’esperienza sul simulatore ATV e trascorrere momenti di condivisione grazie al dj set, la musica dal vivo, la proposta culinaria e le esibizioni programmate. Istruttori professionisti forniranno le nozioni di base per eseguire i primi esercizi in fettucciato con veicoli dotati di ruote tassellate.

Presente lo staff di Yamaha per ogni assistenza e per illustrare le caratteristiche di ogni mezzo, le necessità di manutenzione e il corretto uso di accessori e dedicate componenti. L’evento risulta targato anche Yamalube, che rappresenta la gamma speciale di oli e prodotti per la cura e la pulizia dei veicoli. Per prendere parte ai test ride è necessario iscriversi sul portale e avere specifici requisiti. Gli interessati alle prove in moto devono essere dotati di una patente per moto valida e possedere un abbigliamento tecnico di proprietà, assieme a casco e protezioni. Per partecipare all’attività Flat Track, ogni partecipante deve possedere la patente moto e avere un abbigliamento tecnico necessario, casco e protezioni. Risulta obbligatorio anche uno stivale alto di proprietà.

Gli appassionati di ATV, invece, devono essere maggiorenni, avere una patente B e indossare un casco e un abbigliamento lungo di proprietà. Chi invece vuole divertirsi sulle e-bike deve disporre di un abbigliamento tecnico dedicato. Il caschetto può essere fornito sul posto, secondo le informazioni.

L’inizio dei test ride sarà comunicato tramite i canali social e la prenotazione può essere fatta online. Alle iniziative della Junior Moto School, con la fornitura di protezioni e casco per i bambini e per salire a bordo del Side by Side come passeggeri, è possibile registrarsi direttamente sul luogo per prendere parte alle attività. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori che firmeranno lo scarico di responsabilità. Previsto anche un concorso per tutti coloro che si registreranno sul portale Yamaha e per ricordare la giornata si segnala la creazione di un sito dove saranno caricate le foto dell’evento. Ogni partecipante avrà un QR code che consentirà di scaricare le immagini.

Altro interessante momento è il Prologo Ténéré Challenge, primo appuntamento stagionale che riguarda i piloti iscritti al Ténéré Challenge. Su un percorso sviluppato sono previsti i turni di prova e la sessione cronometrata per decidere i vincitori della giornata. Al termine dell’evento è prevista la premiazione dei primi tre piloti classificati nelle rispettive classi PRO e GPX.

All’appuntamento, in qualità di partner di Yamaha, è prevista anche la presenza di Airoh con uno spazio in cui saranno esposti caschi della collezione Off Road 2023; Dunlop con i pneumatici D908RR pensati appositamente per Rally Raid o-road; di Formaboots che esporrà la collezione di stivali nel Temporary Shop e si segnala anche la possibilità di provare la linea Adventure nel corso dei test ride; di Garmin con la prova dei dispositivi Montana e Zumo.

Coloro che vogliono prendere contatto con la guida in fuoristrada possono prendere parte al corso di guida by Tom42. Nel caso dell’apprendimento delle prime nozioni per poi lanciarsi in un’avventura, si evidenzia il Corso Bushcraft & Ténéré by Di Traverso Adventouring con le prime tecniche di base. Invece gli appassionati del Flat Track possono prendere parte al corso con la Di Traverso School con il professor Marco Belli su una pista ovale creata per l’occasione. In programma anche un corso di off-road avanzato per i motociclisti più esperti.

Quando ci sia sposta in moto o nelle sfide in fuoristrada un altro aspetto importante è la navigazione e Yamaha, in partnership con Garmin, ha studiato un test ride su strada con corso di navigazione by Moto Raid Experience. A fornire importanti indicazioni sarà il pluricampione Alessandro Botturi, tra i presenti all’evento.

Passando poi ai mezzi ATV Yamaha, è previsto un percorso dedicato per coloro che vogliano conoscere il carattere di questi esemplari. Un’esperienza che potrà essere vissuta anche in modo virtuale davanti a un simulatore. Mentre a bordo di un performante esemplare YXZ1000R, sarà possibile apprezzare da passeggero la forza di questo veicolo guidato da un pilota professionista.

Per la prima volta saranno disponibili in prova anche le e-bike Yamaha Moro e Wabash, potendo spostarsi tra le bellezze paesaggistiche della zona su itinerari studiati in modo specifico.

L’esperienza coinvolgerà anche i più piccoli, come accennato, considerando la Junior Moto School e l’opportunità di testare in sicurezza i modelli PW50 e TTR125 disponibili per piccoli appassionati partendo dai 6 anni. Quelli più piccoli si potranno esercitare con le balance bike in un percorso creato per l’occasione.

Infine, dato l’accordo Yamaha – ACI Sport, per il secondo anno continua il programma che cerca di far crescere nuovi talenti nelle quattro ruote, iniziando dal panorama dei Side By Side. Proprio il 25 marzo a Maggiora è in programma il 1° Stage 2023 con il primo gruppo di giovani piloti a bordo di YXZ1000R dotati di pneumatici Pirelli, partner di rilievo.

Immagine: Yamaha Motor