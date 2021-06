Yamaha Motor: Franco Picco e una nuova sfida alla Gibraltar Race 2021 con Ténéré 700

Franco Picco prenderà parte alla Gibraltar Race 2021 in sella a un nuovo esemplare di Yamaha Ténéré 700. Un’edizione svolta in Italia e detta nell’occasione The Boot, “lo stivale”.

Informazioni

L’esperto Franco Picco figurerà come portabandiera del Ténéré Spirit nell’appuntamento che partirà dalla Liguria il prossimo 23 giugno.

Il suo debutto nel panorama raid è avvenuto nel 1985 proprio in sella a una Yamaha, da allora diverse affermazioni e 27 presenze nella famosa e impegnativa maratona lungo i sentieri desertici. L’ultima affrontata all’età di 65 anni.

Un esperto esploratore tra i gli specialisti più noti a livello internazionale. Franco Picco prenderà parte al nuovo impegno che si concluderà l’8 luglio sempre in Liguria.

Una sfida lunga oltre 7.000 chilometri attraverso 15 regioni italiane, in una serie di tratti suggestivi, impegnativi, scenografici; spaziando dai panorami costieri all’interno collinare o montuoso, percorrendo anche zone caratterizzate dalla presenza di laghi, da estensioni verdi o vulcani. Un percorso tra i colori del paesaggio italiano, in un’avventura resa vivace da bellezze paesaggistiche e dalla varietà dei tratti stradali.

Franco Picco salirà in sella a una Yamaha Ténéré 700 rivestita con una livrea che rievoca la storica Ténéré 600 risalente agli anni Ottanta.

Foto: Yamaha Motor