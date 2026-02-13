Yamaha: Fulvio Ferrari è il nuovo Land Mobility Division Manager

Yamaha Motor annuncia la nomina di Fulvio Ferrari alla guida della divisione Land Mobility. Con una consolidata esperienza formata nel settore automotive, Ferrari assume la responsabilità di vendita due ruote, ATV, Accessorie e Offroad, e delle rispettive reti di Yamaha Motor.

Dopo aver conseguito un Master of Science in Business Management, Fulvio Ferrari ha maturato una solida esperienza manageriale nel settore automotive, operando in contesti strutturati e internazionali, con responsabilità crescenti in ambito commerciale e di coordinamento del team. Nel corso del suo percorso professionale, Ferrari ha focalizzato gran parte del suo lavoro sullo sviluppo del business e sulla gestione delle rete di vendita, competenze che metterà ora a disposizione della crescita e della rafforzamento della Land Mobility Division di Yamaha.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., filiale Italia, ha accolto l’ingresso di Ferrari affermando: “Fulvio, grazie al suo solido background, porterà una visione ancora più ampia, sviluppando ulteriormente sia la qualità ed i servizi della nostra rete di concessionari monomandatari , sia aprendo ulteriori porte, anche in ambito B2B”.