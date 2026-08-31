Yamaha, arriva YOU Easy Go Selected Occasion: il Valore Futuro Garantito sull’usato

L’usato di Yamaha, il cui processo di acquisto è stato reso più sicuro, trasparente e garantito attraverso il programma YOU Selected Occasion, si arricchisce di una novità, ovvero YOU Easy Go Selected Occasion, un nuovo servizio finanziario che introduce il Valore Futuro Garantito su una selezione di moto e scooter Yamaha usati.

Grazie a questo nuovo strumento dedicato all’usato certificato della Casa giapponese il cliente conosce fin dall’inizio il valore futuro del veicolo Yamaha, disponendo inoltre della libertà di scegliere, al termine del finanziamento, se cambiarlo, tenerlo o restituirlo. Tale soluzione, pensata per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto ancora più completa e consapevole, è disponibile per i best seller della gamma Yamaha, quindi i modelli TMax, XMax 300, Ténéré, MT-07, Tracer 7, MT-09 e Tracer 9.

Formule di finanziamento da 12, 24 o 36 mesi

Il nuovo servizio di finanziamento con Valore Futuro Garantito, che prevede durate di 12, 24 o 36 mesi per adattarsi a esigenze differenti, si inserisce all’interno del programma YOU Selected Occasion, attraverso il quale i veicoli usati vengono sottoposti a una trafila di 56 controlli rigorosi certificati dalla rete ufficiale Yamaha. Il superamento di tali controlli permette inoltre di ottenere la certificazione YOU Selected Occasion Plus, riservata all’usato Yamaha, che prevede 24 mesi di garanzia e assistenza stradale, ai quali poter eventualmente aggiungere la copertura residua dell’estensione di garanzia della Casa.

Servizio per accompagnare un cliente con esigenze sempre più evolute

Commentando il lancio del nuovo servizio finanziario, Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, dichiara: “L’evoluzione del mercato dell’usato riflette una crescente attenzione dei clienti non solo alla qualità del prodotto, ma anche ai servizi che lo accompagnano. Per questo riteniamo sia importante continuare a sviluppare soluzioni capaci di rispondere a esigenze sempre più evolute. YOU Easy Go Selected Occasion si inserisce in questo percorso, completando il sistema di servizi dedicato all’usato certificato e rafforzando l’impegno di Yamaha nell’accompagnare il cliente in ogni fase del ciclo di vita del veicolo”.