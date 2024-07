XTECH Misano e Carbon 2.0: Tessuti a prova di… pista! [PROVA SOTTOTUTA E CALZE]

Negli ultimi decenni, l’attenzione delle aziende verso chi pratica il motociclismo, è aumentata esponenzialmente. Il benessere del motociclista è al centro dell’attenzione ed il livello di comfort durante la guida, è diventata una prerogativa. Abbiamo assistito all’arrivo sul mercato di tantissimi marchi pionieri e non, nel settore tessile, ma il dubbio spesso ci assale… Determinati prodotti sono davvero in grado di aiutare gli atleti durante le fasi più stressanti dell’attività? Cerchiamo di capirlo.

Xtech, eccellenza italiana dal 1981

Brescia. Nel macrocosmo delle aziende operanti nel settore dell’abbigliamento tecnico dedicato ai motociclisti e non, un’altra eccellenza è Italiana e da oltre 35 anni produce a Brescia capi tecnici capaci di soddisfare le esigenze degli sportivi più esigenti. Nel 1981, Xtech progetta la prima calza specifica per lo sport che, già in quell’anno, era all’avanguardia rispetto alla concorrenza. Con il passare del tempo, alle collezioni dedicate unicamente alle calze sportive, si aggiunsero innumerevoli capi seamless affiancati da accessori di vario genere. Rispettando totalmente i canoni del preziosissimo “Made in Italy”, nella nuovissima sede di Paitone (BS) dotata delle più moderne tecnologie tessili, vengono prodotti i capi di Xtech portando avanti la passione ed il know-how famigliare. L’obiettivo dell’azienda lombarda? Ricercare la qualità attraverso l’innovazione; perchè innovare equivale a crescere e sviluppare prodotti in grado di rimanere al passo con l’evoluzione dello sport, è necessario. Il motociclismo infatti, si evolve, diventando sempre più intenso e specifico, motivo per cui è basilare stare al passo con le esigenze dei piloti. Xtech riesce a fondere la grande tradizione tessile lombarda con le tecnologie più moderne, unendo estrema cura per il dettaglio ad una meticolosa attenzione della produzione.

La ricerca quale punto di partenza

Xtech lavora con l’obiettivo di ridefinire le prestazioni dell’atleta garantendo performance e benessere per tutta la durata dello sforzo. Innovazione e semplicità sono i pilastri sui quali si basa il reparto Ricerca e Sviluppo di Xtech, branch aziendale composto da progettisti dall’elevata esperienza tecnica che lavorano per evolvere il mondo del motociclismo partendo dalla scelta delle materie prime. La rivoluzione di Xtech parte proprio dai filati: qui sono nati i programmi “X-Dry” e “X-Pro”, due nuove fibre brevettate da Xtech. X-Pro Dryfit è una macromolecola altamente resistente all’usura caratterizzata da un elevato recupero elastico, mentre, X-Dry Plus è una fibra cava in polipropilene, leggerissima e con un alto potere traspirante, battericida in modo naturale e ipoallergenica. Xtech supera i limiti della fisica entrando in simbiosi con l’atleta per aiutarlo a raggiungere livelli di prestazioni mai visti prima.

L’Italia nel cuore

In un periodo storico nel quale le aziende scelgono di spostare la produzione all’estero per abbassare i costi della manodopera e della produzione, Xtech resta in Italia e anzi, parte dall’Italia con l’obiettivo di raggiungere ogni angolo del mondo con i suoi innovativi prodotti. Nella sede di Paitone si utilizzano macchinari all’avanguardia e filati di ultima generazioni brevettati da Xtech; non ci sono compromessi, la qualità è sempre al primo posto perchè deve salvaguardare l’atleta.

Impegno sostenibile

Il rispetto della natura è un principio cardine di Xtech, azienda consapevole che ha assunto diversi impegni per favorire la sostenibilità ambientale. Le emissioni inquinanti di Co2 sono ridotte al minimo e, anche in fase di costruzione della nuova sede operativa, è stato utilizzato un approccio eco-sartoriale con la volontà di salvaguardare il più possibile il contesto nel quale il polo produttivo è inserito. E’ presente un generoso impianto fotovoltaico che fornisce energia pulita riducendo di svariate tonnellate/anno le emissioni di anidride carbonica. Tutti i processi sono a km0 infatti tutte le fai della produzione, dall’ideazione all’imballaggio del prodotto finito, avvengono presso la sede di Paitone. In aggiunta, tutti i materiali scelti per la produzione salvaguardano l’uomo e l’ambiente e sono etichettati OECO-TEXR Standard 100, codifica che definisce il valore del tessile e l’ecologia della sua produzione. Non ultimo, tutte le tinture utilizzate sono Eco-Friendly e gli imballaggi in carta riciclata sono compatibili con i processi di riciclo.

La prova del sottotuta MISANO e delle calze CARBON 2.0

Proprio mentre sto preparando il borsone per andare in una pista dove avrei partecipato ad innumerevoli sessioni continuative, mi avvisa la redazione in merito alla ricezione di un sottotuta Xtech Misano da abbinare alle calze Xtech Carbon 2.0. Quale occasione migliore per provare la tenuta e la qualità di questi prodotti, se non girando per ore sotto ad un sole cocente, avvolto in una tuta in canguro e senza (quasi) mai fermarmi? Recupero il sottotuta e le calze e me li porto in pista. Iniziamo subito con il dire che il sottotuta si differenzia da tutti gli altri per la colorazione che vede due bande bianche sui lati mescolarsi con la classica trama nero/grigio delle altre zone. Al tatto, il tessuto sembra molto resistente ma elastico al tempo stesso e sicuramente ha uno spessore che trasuda qualità ma che a primo impatto, sembra quasi eccessivo per essere consigliato fino ai 35°. Sul circuito di splende il sole e ci sono 34 gradi con un tasso di umidità da foresta tropicale. “Entrare nel sottotuta” non è facilissimo perchè va indossato infilandolo da una apertura ricavata nella parte superiore della schiena e, una volta indossato, si prende la parte anteriore infilando testa e braccia come fosse un maglioncino. E’ più difficile a dirsi che a farsi ma, una volta entrati il comfort è totale, senza cerniere o particolari cuciture che potrebbero creare fastidiosi sfregamenti nella guida al limite. Le maniche sono allungate e – invece di utilizzare il classico elastichino da bloccare attorno al pollice – hanno un vero e proprio foro realizzato in maglia per far passare il dito.

Il risultato è l’impossibilità che si rompa o che si sfili, garantendo sempre la massima aderenza. Idem il fissaggio plantare dove, anche qui, troviamo un elastico che è un tutt’uno con la lavorazione delle gambe del sottotuta. Il prodotto è realizzato in polipropilene e carbonio con tecnologia senza cuciture “Seamless” ed è studiato per utilizzo racing con temperature che vanno da +5° a +35°. Il livello di traspirazione fornito da XTech è di 5 su 5 mentre quello di termoregolazione è di 3 su 5. In abbinamento, le calze CARBON 2.0 sono altamente traspiranti e sottili e sfruttano anch’esse un tessuto a base carbonio per la termoregolazione e la massima sensibilità all’interno dello stivale quando i piedi poggiano sulle pedane della moto. La giornata ha visto due sessioni in pista praticamente continuate dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 con soli 40 minuti di pausa per ogni sessione: al termine dell’evento, il corpo è asciutto e senza arrossamenti dovuti allo strofinamento di parti non ben progettate, contro la pelle. Una volta sfilato il sottotuta, mi rendo conto di come i tessuti X-Dry e X-Pro abbiano fatto egregiamente il loro lavoro: il sottotuta Misano ha espulso il sudore corporeo rimanendo appena umido, idem le calze che però, hanno uno spessore talmente sottile da avermi lasciato un arrossamento sul piede sinistro in corrispondenza del pedale del cambio. E’ anche vero che in quasi 7 ore di pista, le cambiate sono state numerosissime ma… una parte “rinforzata” nell’area in cui la leva del cambio entra in contatto con la punta del piede sinistro, non darebbe affatto fastidio e anzi, renderebbe questo prodotto praticamente perfetto. L’esperienza con i prodotti Xtech è quindi super positiva: oltre a tenere la pelle asciutta e a non arrossarla, espelle i liquidi in maniera esemplare, rimanendo sempre elastica e impedendo la formazione di cattivi odori. Le calze sono sottilissime e permettono di “sentire” tutto quello che accade sotto ai piedi per un controllo totale. 110 con lode e bacio in fronte ai tecnici Xtech!

CARATTERISTICHE SOTTOTUTA XTECH MISANO

X-Dry 60%, X-Pro 28%, Elastan 8%, Carbon Resistex 4%

Seamless Technology – no cuciture

Antibacterial Fiber

LYCRA Stretch

Slim fit

S-M, L-XL, 2XL-3XL

Prezzo: € 107,50 iva inclusa

CARATTERISTICHE CALZA CARBON 2.0

Dryarn 55%, Carbon Resistex 30%, X-Pro 8%, Elastane 7%

Seamless Technology – no cuciture

Antibacterial Fiber

LYCRA Stretch

Slim fit

35-38, 39-42, 43-46

Prezzo: € 15,80 iva inclusa

Info:

XTEC SPORT DESIGN

Via Italia, 1

25080 Paitone (BS)

www.xtechsport.it – info@xtechsport.it

Tel. 030/6897553