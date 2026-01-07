Wunderlich: nuove selle ed altre novità per iniziare il 2026
Disponibili anche i rialzi manubrio ed un set di valigie
Il 2026 porta subito numerose novità dal catalogo di Wunderlich, dedicate principalmente a chi si mette in sella di una BMW. I nuovi rialzi manubrio Ergo per la R 1300 GS Adventure e R 1300 RT, le selle Aktivkomfort per la R 1300 GS, la R 12 nineT e la R 12 S ed un set di valigie compatte X-Case X30 Vario, che consente di aumentare il volume fino al 50% con solo click.
I rialzi manubrio
I rialzi manubrio Wunderich Ergo propongono un rialzo di 25 mm studiato per favorire una postura più eretta e rilassata, migliorare il comfort sulle lunghe distanze e aumentare la confidenza nella gestione della moto. Il ponte del manubrio lavora su due punti di fissaggio definiti, e il rialzo è ottenuto tramite due colonne/distanziali in alluminio ad alta resistenza, lavorate con precisione, che portano il ponte manubrio a +25 mm in modo tecnicamente sofisticato ed esteticamente coerente.
Questo aumento di altezza contribuisce a rilassare la muscolatura di schiena e braccia, a ridurre la pressione su colonna vertebrale, bacino e coccige, migliorando il comfort e riducendo la fatica. I rialzi manubrio Ergo sono già disponibili, con un prezzo di 112,67 euro (IVA inclusa).
Le selle
Il catalogo è stato arricchito, come dicevamo, anche di nuove selle Aktivkomfort, sia per il pilota che per il passeggero. Sono state realizzate con ergonomia 3D, materiali premium e tecnologia ThermoPro, contribuendo a mantenere la superficie fino a 25°C più fresca rispetto ai rivestimenti tradizionali oppure, per l’inverno, riscaldate con un facile menù del conducente. Il design è abbinato allo stile Option 719 Biscaya, con fianchi blu imperiale e profili dorati. Per il passeggero, la proposta Queens-Edition, con una larghezza aumentata di 70 mm, rispetto alla sella di serie.
Per la BMW R 12 nineT e la R 12 S, invece, sono disponibili le selle Aktivkomfort Classic, anche in questo caso sia per il conducente che per il passeggero. I profili ergonomici 3D dedicati al pilota e al passeggero sono studiati per supportare la postura naturale del bacino e una posizione delle gambe più confortevole, mentre la struttura del nucleo mira a garantire comfort duraturo. La distribuzione della pressione su una superficie più ampia, la forma della schiuma pensata per alleggerire il coccige e la posizione di seduta leggermente rialzata, rendono la guida più rilassata.
Le valigie
Per chiudere, il nuovo catalogo Wunderlich aggiunge il set di valigie X-Case X30 Vario. Il loro punto di forza è il sistema Vario con estensione integrata, che consente di aumentare il volume fino al 50%. Quando occorre più capacità di carico, basta estendere. Quando non serve, la moto resta più snella e compatta. Ogni valigia è estendibile di 70 mm e, una volta estesa, è in grado di contenere un casco modulare. In più, nella conformazione standard, la minore resistenza aerodinamica e il baricentro ottimizzato migliorano la maneggevolezza e riducono la sensibilità al vento.
Il set è disponibile in due varianti, identiche per funzionalità e differenziate per finitura estetica: versione nero/argento, con corpo nero e inserti in alluminio stampato, e versione carbon look, con inserti in finitura effetto carbonio. Entrambe le versioni presentano il logo Wunderlich in rilievo.
