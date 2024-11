Wunderlich a EICMA 2024 con accessori per le moto BMW, Ducati e Harley-Davidson [FOTO]

Dall’azienda tedesca Wunderlich arrivano una serie di accessori dedicata a diversi modelli di moto BMW, Ducati e Harley-Davidson, novità che animeranno lo stand dell’azienda allestito a EICMA 2024, la rassegna motociclistica in programma a Rho Fiera Milano dal 7 al 10 novembre.

Tanti accessori per le BMW

Sono numerosi gli accessori di Wunderlich proposti per i modelli BMW, a partire dalla nuova protezione in plastica robusta Heldenbrust (102,42 €) e dalla cover per il cockpit (61,41 €) per BMW R 1300 GS, il cupolino Flowjet Triple Black Edition (122,92 €) per BMW R 1200 GS LC e 1250 GS, l’estensione per il cavalletto laterale (61,41 €) per la BMW F 900 GS, il cupolino Marathon (204,94 €) per BMW F 700/750/800/850 GS, la protezione del sensore ABS (20,40 €) per BMW R 12, R 12 nineT, S 1000 XR, S 1000 XR , S 1000 R, M 1000 XR e M 1000 R, la sella conducente riscaldabile AKTIVKOMFORT con sistema Smart Plug & Play (511,58 €) per BMW R 1300 GS, R 1250 R ed RS, il deflettore vento (92,17 €) per BMW R 1300 GS, la protezione motore Guard (347,55 €) per BMW R 12 e R 12 nineT, sella AKTIVKOMFORT (409,60 €) per BMW R nineT in configurazione monoposto.

Wunderlich propone poi un’ampia gamma di faretti supplementari per gran parte delle moto di BMW (dalle GS fino alle stradali con attitudine al turismo) e i modelli Ducati DesertX e Multistrada V4, oltre all’Harley-Davidson Pan Am.

Caricabatteria Optimate 4 Quad-Program

Altro accessorio presentato dal marchio tedesco è il caricabatterie Optimate 4 Quad-Program Can-bus Edition per le batterie dei modelli BMW, Ducati e Harley Davidson. Strumento universale per la cura e la ricarica delle batterie delle moto, questo caricabatterie dispone di programmi automatici per la diagnosi, il ripristino, la carica e la manutenzione della batteria. Il prezzo è di 102,42 €.

Valigie X-Bag

A completare l’offerta di accessori di Wunderluch a EICMA 2024 c’è la nuova linea di valigie X-Bag con borse laterali e Top Case, caratterizzata da compattezza, robustezza e morbidezza, proponendo un grande volume e capacità di carico elevata. Le valigie X-Bag sono disponibili per gran parte delle moto BMW, Ducati Desert X e Harley-Davidson Pan Am.