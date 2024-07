World Ducati Week 2024: la parata da record ha tinto di rosso la Riviera Romagnola [FOTO]

È stata una parata da record quella a cui hanno dato vita le migliaia di moto Ducati riunite nel week-end appena trascorso al World Ducati Week 2024, con un serpentone chilometrico che ha colorato di rosso la Riviera Romagnola in un omaggio alla “Terra dei Motori”.

Tante esperienze per i partecipanti dal WDW 2024

La parata, momento più simbolico della giornata del venerdì del WDW 2024 che per tre giorni ha animato il Misano World Circuit. Per tutto il giorno i Ducatisti hanno potuto vivere le tante esperienze del WDW, come girare in pista con le proprie moto nelle track sessione, effettuare test ride con i prodotti della gamma Ducati, fare controllare il set-up delle proprie moto dai tecnici della Casa di Borgo Panigale, partecipare ai Ducati Talk e tanto altro.

La nuova Panigale V4 e il Lap of Honour

L’area maggiormente affollata dal paddock è stata la “New Panigale V4 Sphere” dove era esposta in esclusiva la settimana generazione della supersportiva Ducati. La nuova Panigale V4 è anche scesa in pista per la prima volta per la Lenovo Race of Champions.

Altro momento clou è stato il Lap of Honour, che ha coinvolto tutti i piloti presenti all’evento, comprese alcune delle leggende che hanno fatto la storia di Ducati Corse come Carl Fogarty, Troy Bayliss, Carlos Checa e Régis Laconi.

La parata del venerdì ha avuto come punto di arrivo il bagno Samsara Beach di Riccione, una location di festa dove si è tenuto l’intrattenimento serale.