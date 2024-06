World Ducati Week 2024 – All in one: esplosione d’amore per la Casa di Borgo Panigale [FOTO]

È stato Gianluca Gazzoli, direttamente da Radio Deejay, ad intrattenere nell’auditorium Ducati di Borgo Panigale, gli ospiti presenti alla presentazione ufficiale del World Ducati Week 2024, in scena come da consolidata tradizione al Misano World Circuit Marco Simoncelli, da venerdì 26 a domenica 28 luglio 2024.

Sul palco, Claudio Domenicali (CEO Ducati), Mauro Grassili ed i piloti MotoGP e Superbike Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Alvaro Bautista, Nicolò Bulega e Michele Pirro e i piloti Motocross Tony Cairoti e Antonio Lupino, hanno condiviso sensazioni, programmi ed obiettivi della festa di tutti i Ducatisti e appassionati motociclisti, che quest’anno raggiunge la sua dodicesima edizione.

“All in one” è il motto che descrive il WDW, come il grande evento partecipativo in cui concentrare tutta l’essenza della passione per il motociclismo e il motorsport. Pronto a lasciare il segno come già in passato, come il miglior evento motociclistico mai realizzato, si articolerà su tre giorni di spettacoli mozzafiato ed attività entusiasmanti tra esibizioni, sessioni in pista e attività nel paddock, che vedranno partecipare i piloti Ducati dei “due mondi” storici della MotoGP e della Superbike, ed anche quelli del “nuovo mondo” ovvero il fuori strada, con il grande Tony Cairoli come capitano dei piloti off-road.

L’autodromo, per il WDW si tingerà di rosso Ducati sia di giorno che durante i festeggiamenti serali, scanditi da un programma che tutti potranno avere a portata di mano attraverso una App dedicata (WDW2024) direttamente sul proprio smartphone, così da rendere estremamente efficace la propria partecipazione all’evento, che anche quest’anno ha raggiunto il pregevole traguardo della sostenibilità ambientale, chiaramente un fiore all’occhiello per una manifestazione così importante, che il WDW raggiunge dal 2016.

Celebrazione 916

Tra le bellissime attività, in questa edizione spicca la vera e propria celebrazione dell’icona per eccellenza delle supersportive di famiglia. La Ducati 916, ha raggiunto nel 2024 il trentesimo anniversario dalla presentazione, e per renderle omaggio durante la manifestazione verrà proposta una mostra dedicata con esposizione dei modelli della famiglia (916/996/998), un censimento ufficiale dei possessori di 916 ed un emozionante “lap of honor” in pista con protagonisti alcuni eroi che hanno contribuito a rendere grande Ducati nelle competizioni. Addirittura, un area dedicata del paddock sarà riservata al parcheggio delle Ducati 916 ed evoluzioni, così da raggrupparle in uno scenario incantevole. Il tutto per consacrare la regina delle Ducati da corsa, che rappresenta chiaramente il DNA dell’azienda, fondendo perfettamente in un unica e iconica moto i concetti di Style, Sophistication e Performance.

Programma di base e eventi speciali

Track session per i Ducatisti in sella alle proprie moto, test ride della gamma Ducati per gli appassionati, Stuntman Show con il fantastico Emilio Zamora, Dre Adventure e Rookie, Doc Village con aree dedicate alle community Ducati, area outlet per fare shopping di accessori e abbigliamento della gamma Ducati e Scrambler ed addirittura una area service per interventi di urgenza alla propria moto, saranno disponibili da mattina a sera nell’arco dei tre giorni del WDW.

Come eventi premium, la giornata di venerdì prevederà le prove libere e le qualifiche per la “Lenovo Race of Champion”, ed in serata tutti gli appassionati in sella alle proprie moto diventeranno i protagonisti della parata dei Ducatisti. Un serpentone di moto, partendo dall’autodromo con un giro di pista, attraverserà le strade della riviera Romagnola accompagnando migliaia di appassionati fino allo Scrambler beach party di Riccione. Qui inizierà il WDW by night, con la “land of joy on the beach”, l’immancabile “rustida” e una serata di musica e divertimento per festeggiare i 10 anni di Scrambler.

Nella giornata di sabato, è invece previsto l’evento clou del WDW2024, la “Lenovo race of Champion”, che vedrà 15 piloti Ducati MotoGP e Superbike, gareggiare per primeggiare a suon di sorpassi, in sella a quindici identiche Panigale V4R di libera vendita. Pecco Bagnaia riuscirà a ripetere il successo della scorsa edizione??? Potrete puntare su di lui e su ognuno degli altri 14 campioni, Marc Marquez incluso, partecipando al Fanta WDW, la sfida digitale incentrata sul momento più adrenalinico del World Ducati Week. Dopo le premiazioni, il paddock ospiterà la seconda sera del WDW by night con “la notte dei campioni”. Food Truck nel paddock permetteranno a tutti i partecipanti di rifocillarsi ed essere pronti alla line up di celebri DJ, che farà ballare tutto il circuito fino a notte fonda. Per questo evento è stato creato un biglietto dedicato che permetterà l’accesso dalle ore 15 del sabato consentendo la permanenza fino a tarda notte con tutti gli annessi e connessi del caso, in vendita sulle piattaforme Viva Ticket ticketOne dal 13 giugno.

Anteprima mondiale

Come da tradizione, in conferenza stampa è arrivata un’altra conferma: al WDW verrà presentata una anteprima esclusiva di prodotto che gli appassionati potranno vedere e toccare con mano in una area riservata del paddock, scoprendone le caratteristiche tecniche insieme agli ingegneri che hanno pensato, sviluppato e realizzato il progetto.

La prime pietra dello stabilimento

Claudio Domenicali ha concluso la conferenza con una piacevolissima sorpresa, comunicando al pubblico il ritrovamento, dopo lunghe ricerche, della prima pietra dello stabilimento di Borgo Panigale, posata dai fratelli Ducati il primo giugno 1935 nella stessa area in cui l’azienda è ancora oggi. A due anni dal centenario dell’azienda, svolgerà un ruolo di ponte tra passato, presente e futuro in occasione del WDW 2024 e sarà visibile a tutte le persone che visiteranno fabbrica e museo Ducati nei giorni antecedenti e immediatamente successivi al WDW.

Il punto di vista del CEO

Claudio Domenicali, ha definito il WDW un’esperienza senza eguali per gli appassionati di motociclismo, un evento che va vissuto almeno una volta nella vita, per poi scoprire di non poterne più fare a meno: “Non vedo l’ora di ritrovarmi di nuovo con migliaia di appassionati al Circuito di Misano, che ci ospita fin dalla prima edizione, per festeggiare tutti insieme l’amore per Ducati. Una grande festa capace di richiamare persone da ogni angolo del pianeta, che arrivano in Italia guidati dall’euforia di celebrare la propria passione per il mondo delle due ruote e per le rosse di Borgo Panigale, comprendendo individui di ogni nazionalità, età, genere e personalità”. Un discorso quasi da Premier, oltre che da appassionato motociclista e Ducatista, che noi di Motorionline ci sentiamo di condividere al 100%, aspettando di poter raccontare dal vivo le emozioni che ci regalerà la dodicesima edizione del World Ducati Week.

Biglietti e modalità

I biglietti sono disponibili sul sito ducati.com dal 13 giugno in diverse formule. Con moto, oppure come passeggeri o visitatori, per uno o tutti e tre i giorni. In alternativa come citato sopra si può scegliere il biglietto dedicato alla “notte dei campioni”.

L’ingresso è gratuito per i minorenni accompagnati e per i partecipanti provenienti da continenti diversi dall’Europa, per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori. Tariffa agevolata per i soci D.O.C in regola per il 2024. I biglietti sono acquistabili ad un prezzo speciale anche nelle concessionarie Ducati su tutto il territorio nazionale, per cui, l’appuntamento è a Misano, dal 26 al 28 luglio.