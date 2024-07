WDW2024 ALL IN ONE – La festa più bella di sempre [REPORT]

La riviera Romagnola si è tinta di rosso Ducati nel week end appena trascorso, scandito dai ritmi del World Ducati Week 2024,il raduno mondiale Ducati che ha animato il litorale della “terra dei motori” per questi tre giorni di festa. Il WDW, che con cadenza biennale unisce migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo, è un evento unico che permette a tutti, indifferentemente dal possedere o meno una Ducati, di partecipare divertendosi all’insegna della passione per il motociclismo e il motorsport, sia all’interno del paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli che fuori, grazie ai bellissimi eventi organizzati da Ducati in spiaggia, e non solo.

WONDER. ENGINEERED.

In anticipo rispetto all ‘inizio del WDW, all’interno della “New Panigale V4 Sphere” stampa ed alcuni ospiti di Ducati hanno assistito in diretta al Ducati World Première 2025, in cui Claudio Domenicali ha presentato la nuova Panigale V4. Un evento andato online e condiviso con il mondo intero, per presentare un gioiello di bellezza e tecnologia che alza l’asticella delle supersportive. Portando in dote nuovi riferimenti prestazioni e tecnologici, subito dimostrati sul campo durante le qualifiche della “Race of Champions” nelle quali Andrea Iannone ha conquistato la pole position con un crono record, la nuova Panigale V4 letteralmente apre un nuovo scenario di ingegnerizzazione per gli aiuti alla guida e allo stesso tempo migliora la performance di guida grazie ad innovazioni e affinamenti in tutti i settori, permettendo al professionista come all’amatore di evolvere la propria guida e le proprie prestazioni.

Noi di Motorionline ne abbiamo parlato qui: https://moto.motorionline.com/ducati-panigale-v4-v21a-levoluzione-della-specie-foto-live/ Se la nuova Panigale V4 è la massima essenza del presente Ducati, questa edizione del WDW la coniuga perfettamente con il passato glorioso del marchio, attraverso la celebrazione del trentesimo anniversario della Ducati 916, e con il prorompente futuro attraverso l’esposizione al pubblico dei prototipi Desmo 450MX con la presenza nei tre giorni di festa dei piloti Tony Cairoli e Alessandro Lupino. Ma senza anticipare nulla, andiamo con ordine e raccontiamo il WDW dal principio.

GENTLEMEN, START YOUR ENGINES!

Ore 08.00 di venerdì 26 luglio, inizia la dodicesima edizione del World Ducati Week e inizia a battere il cuore pulsante della community Ducati, che proveniente da tutto il mondo, si concentra nel paddock dell’autodromo di Misano Adriatico. Claudio Domenicali, amministratore delegato, durante la conferenza stampa di apertura lo racconta così: “è la più grande festa Ducati, un evento unico al mondo che accoglie migliaia di appassionati Ducatisti e non, con e senza moto, per vivere insieme l’amore per il motociclismo e il motorsport. Anche quest’anno il programma contiene gli elementi che rendono questo evento la quintessenza del mondo Ducati, mettendo insieme tutte le anime della marca”. In effetti è proprio così; prove moto in pista e fuori, momenti di divertimento, sessioni di autografi ed incontri con i piloti, mostra celebrativa ad omaggiare il trentesimo anniversario della Ducati 916, box allestiti da tutti i team che nella velocità corrono utilizzando moto Ducati, stunt show con Emilio Zamora, approfondimenti tecnici e sportivi di vario genere e a centro paddock le bellissime 15 Panigale V4 2025 che prenderanno parte alla “Lenovo Race of Champions”, con le colorazioni dei team di riferimento di ogni pilota, direttamente dai paddock MotoGP e Superbike.

Nonostante la “ROC” dovrebbe essere in virtù dell’evento più una passerella che una competizione, è proprio Francesco Bagnaia che durante la conferenza stampa con Claudio Domenicali e gli altri 14 piloti, sorridendo la definisce una vera e propria gara. Se è vero che alcuni dei 15 partecipanti non la vivano esattamente con lo stesso spirito, a parte Bagnaia ci sono altri piloti che a vario titolo vogliono giocarsela fino alla fine, e la pole in 1.35.051 conquistata da Andrea Iannone nel pomeriggio di venerdì è li a dimostrarci proprio questo. Anche il “Lap of Honour” che ha coinvolto tutti i piloti presenti all’evento, compresi alcuni gloriosi campioni del passato che hanno trionfato in sella alle rosse Ducati, è stato molto partecipativo ed ha accomunato i piloti e gli appassionati presenti in in un momento davvero emozionante. A fine giornata, la tradizionale parata ha animato l’autodromo e tutti i presenti, che in migliaia dopo un giro di pista hanno invaso le strade della riviera romagnola, con un serpentone di moto che ha “riempito di passione” tutto il litorale. Destinazione finale il bagno Samsara di Riccione, dove i manager di Borgo Panigale hanno lavorato duro per servire ai partecipanti l’immancabile “rustida”, che ha anticipato la “Land of Joy on the Beach”, la festa in spiaggia per celebrare i dieci anni di Scrambler Ducati.

LENOVO RACE OF CHAMPIONS

Durante la seconda giornata del WDW2024, i partecipanti al WDW2024 hanno potuto godere delle tante esperienze organizzate da Ducati, scegliendo tra l’opportunità di girare in pista con la propria moto nelle track session, testare i prodotti della gamma Ducati attraverso i test ride su strada, in pista e in un percorso dedicato alla gamma Multistrada e DesertX, far controllare il set up delle proprie rosse da tecnici specializzati di Borgo Panigale, partecipare ai Ducati Talk nelle varie aree specifiche nel paddock e scoprire ogni sfaccettatura del marchio in una festa che è stata davvero “all in one”. Nel primo pomeriggio, l’atmosfera si è scaldata grazie alle leggende Carl Fogarty e Troy Bayliss che hanno accompagnato i proprietari delle bellissime Ducati 916 ed evoluzioni in uno dei turni a loro riservati e dedicati alla celebrazione della storica sportiva Ducati per eccellenza. Entrambi, molto presenti nel paddock, hanno intrattenuto piacevoli sessioni di autografi con gli appassionati che si sono presentati letteralmente con ogni genere di pezzo della propria moto da autografare. Ducati, per questi ha messo a disposizione anche un servizio che permetteva di fissare sotto trasparente l’autografo rendendolo indelebile come i ricordi legati a questi grandi campioni. Del trentesimo anniversario della Ducati 916 ne abbiamo parlato qui: https://moto.motorionline.com/celebrazione-trentesimo-anniversario-ducati-916-la-storia-di-un-mito/ A seguire, l’evento clou del sabato senza dubbio è stato la “Lenovo Race of Champions”. Oltre a catalizzare l’attenzione per gli incredibili crono registrati in qualifica, ha suscitato un interesse senza precedenti grazie alla presenza dei migliori piloti del mondo, per questa volta in sella alla stessa moto, la nuova Panigale V4S 2025. Chiaramente non tutti i campioni l’hanno interpretata come una gara vera, ma li davanti, a giocarsela a suon di giri veloci ci sono stati Pecco Bagnaia, partito secondo ma che ha subito guadagnato la prima posizione, Andrea Iannone subito dietro ad inseguirlo e Nicolò Bulega in scia al pilota del team Go Eleven. Leggermente staccato, dopo i primi passaggi ha lentamente recuperato terreno Marc Marquez, che negli ultimi due giri si è fatto sotto a Bulega, scivolato quando lo spagnolo lo stava sorpassando all’ultima curva dell’ultimo giro. Senza entrare in alcuna polemica per il “contatto si o contatto no”, di segni sulla carena di Marquez non ne abbiamo visti dopo la gara, e a prescindere dalla spiacevole caduta di Bulega lo spettacolo offerto è stato di altissimo livello, con un Pecco Bagnaia che ha letteralmente dominato quella che aveva già chiarito in conferenza, fosse per lui una gara da vincere. Complimenti anche a Iannone, Bulega e Marquez per averci provato fino alla fine.

E’ stato davvero un piacere vedere tanti italiani giocarsela lì davanti. Ecco i commenti a caldo del CEO Ducati Motor Holding e del vincitore della gara. Claudio Domenicali: “personalmente mi sono divertito molto durante la gara e vedere la marea rossa del WDW affollare le tribune del circuito di Misano è stata una grande emozione. Complimenti a Pecco che anche oggi ha dimostrato il suo incredibile talento vincendo una gara di altissimo livello. Ci sarebbe piaciuto avere anche Nicolò sul podio durante il momento celebrativo, ma stata data priorità agli accertamenti medici dopo la caduta. La Lenovo Race of Champions è stata anche lo scenario perfetto per dimostrare il valore della nuova Panigale V4, e il miglioramento delle prestazioni rispetto al 2022 ci rende orgogliosi del lavoro svolto su questa moto”. Francesco Bagnaia: “Prima di tutto voglio dire che è stato fantastico vedere così tanta gente sulle tribune, sono riuscito persino a sentire il tifo dutante la gara con il casco in testa, stato davvero incredibile. La gara è stata grandiosa, mi sono divertito molto. Non riuscivo capire qualefosse il gap, quindi ho spinto molto e mi sono divertito tantissimo. Sono molto contento di aver provato la nuova Panigale v4 qui a Misano e non vedo l’ora di allenarmi con questa moto d’ora in poi.” L’ adrenalina è stata l’indiscussa protagonista nel sabato del WDW, che è proseguito nel dopo gara con “la notte dei campioni”, un vero e proprio DJ Set in pista che dal calar del sole ha fatto ballare migliaia di appassionati fino a notte fonda. DJ Fargetta e Rudeejay si sono susseguiti in una consolle attrezzata sul palco dell’autodromo e al termine delle esibizioni la festa si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti. L’atmosfera che si è vissuta durante la festa è stata incredibilmente inclusiva e i sorrisi di tutti i partecipanti sono stati una cornice perfetta ad un successo senza precedenti.

WDW DA RECORD

La domenica è trascorsa tra gli appuntamenti scanditi nel programma dell’evento, dall’ottima App che ha accompagnato tutti i partecipanti durante il week end più Ducatista dell’anno, ed è stato anche il momento per raccogliere le idee e tirare le somme di questo WDW. La dodicesima edizione del raduno mondiale Ducati ha registrato numeri record mai raggiunti. Iniziamo con l’incredibile numero di 40 titoli mondiali, presenti al World Ducati Week 2024 tra i piloti in attività e le leggende intervenute nei tre giorni a Misano. Continuiamo con la presentazione della settima generazione di Supersportive Ducati, capace di far registrare la pole di Andrea Iannone in 1.35.051 e il miglior crono in gara in 1.35.431, firmato dal vincitore della “Lenovo Race of Champion” Francesco Bagnaia. Sempre la Panigale V4 2025 è stata il maggior catalizzatore di attenzione attraendo all’interno della “Panigale V4 Sphere” migliaia di partecipanti che hanno avuto l’occasione di confrontarsi in “real time” con il team di professionisti legato alla nascita del nuovo modello.

Ben 94000 presenze registrare nei tre giorni, con partecipanti provenienti da 86 nazioni ed oltre 17 milioni di impression sui social media, sono i numeri di un evento che ha coinvolto appassionati da tutto il mondo, tra cui 240 club ufficiali Ducati che hanno contribuito ad animare la festa e a rendere unica la parata del venerdì sera. 687.000 spettatori si sono collegati sul canale YouTube di Ducati e sulla pagina Facebook di MotoGP.com, mentre 12 televisioni e servizi streaming di tutto il mondo hanno trasmesso la gara all’interno del loro palinsesto rendendola un evento globale. Le moto autografate della “ROC”, pezzi unici in configurazione Racing e personalizzate con i colori dei team e le piastre di sterzo che riportano laserato il nome della gara e il logo del pilota, come da tradizione sono state offerte a selezionati clienti e sono state tutte assegnate in poche ore attraverso uno shop dedicato. Oltre 5900 giri in pista tra moto e fantastiche Lamborghini, 90000 foto scattate dallo staff tecnico e 70 ore di video ripresi, 104 “diplomati meccanici” al box staff monta smonta, 98 Direttori e Manager Ducati impegnati nel cucinare e nel servire i piatti durante “la rustida”e per finire 531 modelli 916/996/998 censiti ufficialmente al WDW. Numeri che fanno già venir voglia di iscriversi alla prossima edizione, che nel 2026 celebrerà il centenario dell’azienda e siamo sicuri riserverà tante sorprese ed emozioni a tutti i Ducatisti, a tutti i motociclisti. Nell’attesa, riviviamo gli Highlights del WDW2024 cliccando sul link qui sotto, e buona visione.

https://youtu.be/VQ9Y0U8OzdA?si=mfo1igxA1dVYvpeV