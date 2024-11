Vmoto presenta a EICMA 2024 il nuovo ecosistema EMS e l’elettrica VS4 [FOTO]

Vmoto prende parte a EICMA 2024 presentando Electric Mobility Solution (EMS), un innovativo ecosistema integrato per le flotte elettriche, e il nuovo motociclo elettrico Vmoto VS4.

L’EMS sviluppato da Vmoto è un ecosistema integrato pensato per affrontare le sfide della ricarica, dell’autonomia e della gestione delle flotte elettrici. Questo progetto, incentrato sul settore B2B ma con vantaggi estesi anche ai privati, si basa su sette componenti chiave, strettamente integrati tra loro e progettati per funzionare in sinergia.

I sette pilastri dell’ecosistema EMS di Vmoto

I sette elementi chiavi dell’Electric Mobility Solution di Vmoto sono i seguenti: nuove batterie a 74V (disponibili nelle versioni 74 V/30 Ah e 74 V/45 Ah; Fast Charger System, nuovo sistema di ricarica rapida che permette una ricarica completa in 30 minuti (disponibile sia in versione portatile che a parete); Vmoto Fleet Platform, la piattaforma software B2B per una gestione completa delle flotte aziendali; Swapping Station, tecnologia pensata per minimizzare le scorte di batterie presso i rivenditori e ridurre drasticamente i tempi di ricarica; Super Fast Charging Station, stazione con connettori Type 2 su entrambi i lati per consentire la ricarica simultanea di due veicoli; Financial Consulting and Business Development, avanzato servizio di consulenza per supportare le aziende nella pianificazione e nella gestione delle flotte elettriche; Gamma Vmoto E-Fleet, veicoli B2B di Vmoto pensati per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende.

Vmoto VS4

Ad EICMA 2024 debutta anche Vmoto VS4, un nuovo motociclo elettrico con omologazione L3e (equiparabile ai 125 cc) pensato per il commuting ubrano. Caratterizzato da una lunga sella, in grado di ospitare conducente e passeggero, con quest’ultimo che beneficia di una grande pedana posizionata su entrambi i lati.

A spingere il VS4 c’è un motore elettrico, montato al centro, da 4 kW e alimentato da batterie da 74 V, che consentono alla moto di raggiungere una velocità massima di 90 km/h e di percorrere fino a 200 chilometri con una singola carica.