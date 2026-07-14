Vespa Gigi Edition: lo scooter che porta in strada il lusso della Riviera

Dalla collaborazione tra Vespa e Gigi, celebre maison della Riviera, nasce un esclusivo modello che porta in sella l’essenza dell’estate e lo spirito libero della Riviera italiana, combinando l’iconicità di due brand che, nell’incontro tra mobilità e luxury lifestyle, celebrano la passione per il viaggio, l’eleganza innata ed il modo di vivere “all’italiana”.

Il connubio di due icone

Quell’atmosfera di italianità estiva che Vespa esalta attraverso la partnership con Gigi, regalando all’iconico scooter di Piaggio una rinnovata capacità di reinventare l’esperienza, gettare ponti tra mondi diversi e offrire una visione unica del lifestyle contemporaneo. La collaborazione tra Vespa e Gigi affonda le sua basi sulla condivisione della medesima filosofia fatta di eleganza, libertà, gioia di vivere ed estrema cura per il dettaglio.

Color giallo sole e piena di dettagli esclusivi

La Vespa Gigi Edition, ovvero il modello speciale nata da questa partnership, propone una livrea in “giallo sole” che rende omaggio alle origini di Gigi. Spiccano poi tutta una serie di dettagli esclusivi che rendono unica questa Vespa come la sella imbottita color cognac con impunture avorio, la cravatta sullo scudo anteriore ispirata agli iconici ombrelloni a righe della maison, il portapacchi con cinghie in pelle pensato per accogliere il telo da mare, il logo Gigi sul frontale, il portapacchi posteriore cromato con cestino in vimini e i cerchi bianco avorio con pneumatici con fianco bianco che richiamano l’estetica delle storiche Vespa che un tempo attraversavano le strade di Saint-Tropez.

La Vespa Gigi Edition, che si preannuncia come uno dei simboli dell’estate 2026, sarà esposta per tutta la stagione estiva all’ombra dei pini di Gigi Saint-Tropez. Creata in esclusiva per Gigi, questa speciale interpretazione della Vespa sarà disponibile in edizione limitata e potrà essere acquistata, esclusivamente su ordinazione tramite richiesta del cliente avanzata direttamente a Vespa, al prezzo base di 12.000 €, per questo pezzo da collezione pronto a diventare l’oggetto del desiderio di tanti appassionati di Vespa.