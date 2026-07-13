Vespa celebra l’Amerigo Vespucci con un esemplare unico svelato a New York

La Vespa e l’Amerigo Vespucci, due icone italiane conosciute e ammirate in tutto il mondo, si sono incontrate per la prima volta, condividendo lo stesso attracco, sulle banchine del porto di New York dove la celebra nave scuola italiana è ormeggiata per partecipare ai festeggiamenti di Sail4th250, la festa nazionale che celebra i 250 anni degli Stati Uniti d’America.

Esempi del “Made in Italy” che vanno oltre la loro missione originale divenuti veri e propri riferimenti culturali, Vespa e l’Amerigo Vespucci danno vita a un unione di assoluto fascino, valorizzati dalla presenza di uno speciale modello di Vespa, realizzato in esemplare unico, che rimarrà esposto durante la sosta a New York dell’imbarcazione italiana.

La Vespa one-off che celebra l’incontro tra due icone di italianità

Per celebrare l’incontro tra l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Italiana varata nel 1931, destinata alla formazione degli Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, e divenuta una vera ambasciatrice della cultura italiana durante le sue crociere nei mari del mondo, e la Vespa, nata nel 1946, e che quest’anno celebra i suoi 80 anni da icona della mobilità per tutti, è stata realizzato una Vespa davvero speciale.

Look ispirato al veliero

L’esemplare unico di Vespa, svelato a New York, adotta infatti i colori del celebre scafo metallico del Vespucci, con due grandi bande bianche che percorrono la scocca nero lucido della Vespa, anch’essa realizzata in acciaio, e sono impreziosite da grafiche che richiamano gli oblò sull’opera morta del veliero. Ulteriori richiami del Vespucci sono le finiture ocra su sottosella, parte alta del parafango e cravattino di Vespa. Sullo scudo anteriore sinistro c’è la grafica ufficiale del Vespucci, con la nave a vele spiegate e il tricolore italiano.

Su questa speciale Vespa spicca la finitura della sella che è interamente rivestita in tela Olona, la stessa nella quale sono cucite le vele dell’Amerigo Vespucci, e dunque con lo stesso colore delle fibre della canapa naturale che rendono il veicolo a due ruote di Piaggio ancora più elegante e raffinato, dando vita a una Vespa che sembra nata per sfidare gli oceani.