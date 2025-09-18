VENT Moto: nuovo assetto societario e progetti in sviluppo per EICMA 2025

Ampelio Macchi entra nell'azionariato come socio di maggioranza e Quirino Tironi assume l'incarico di General Manager

di Gaetano Scavuzzo 18 Settembre, 2025
VENT Moto: nuovo assetto societario e progetti in sviluppo per EICMA 2025 VENT Moto: nuovo assetto societario e progetti in sviluppo per EICMA 2025

VENT Moto, azienda motociclistica italiana con sede a Introbio (Lecco), annuncia una serie di novità relative alla propria struttura societaria e all’avvio di nuovi progetti di sviluppo prodotto. VENT Moto rinnova la governance aziendale con due professionisti di comprovata esperienza nei settori automotive e motociclistico: l’Ing. Ampelio Macchi, che entra nell’azionariato come socio di maggioranza, e l’Ing. Quirino Tironi che assume il ruolo di General Manager.

Macchi, con un background internazionale nel settore automotive, si focalizzerà sulla strategia aziendale e sullo sviluppo della gamma prodotto. Tironi, esperto in gestione aziendale e nel mondo delle due ruote, coordinerà l’implementazione operativa dei progetti. Con il nuovo assetto societario l’azienda lombarda punta a consolidare la propria posizione nel mercato moto italiano e rafforzare la presenza a livello internazionale. 

Attività di Ricerca e Sviluppo

Il team di R&D di VENT Moto sta attualmente lavorando allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e progetti di design, con l’obiettivo di ampliare la gamma prodotto, puntando in particolare le generazioni più giovani, come spiega Macchi: “Stiamo concentrando le nostre risorse sullo sviluppo di nuove motociclette. L’obiettivo è creare soluzioni innovative che rispettino i valori di qualità, prestazioni e design tipici di VENT Moto, con l’intenzione di presentare progetti interessanti soprattutto per i giovanissimi”.

Appuntamento a EICMA 2025

VENT Moto parteciperà all’edizione 2025 di EICMA, la fiera internazionale del motociclo in programma a Milano a novembre, dove presenterà i risultati del proprio lavoro di ricerca e sviluppo. “EICMA – afferma Tironi – rappresenta una vetrina importante per mostrare le nostre competenze tecniche e la nostra capacità di innovazione. Quello che presenteremo è il risultato di un intenso lavoro di progettazione e rappresenta la nostra visione per attrarre i giovanissimi sia in ambito sportivo che per la mobilità quotidiana”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Notizie

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Casco Caberg Soho 2025 Honda WN7 Bat-Moto replicaScaldagomme Louis Moto QJMotor SRK921RR - Foto ufficialiKawasaki Ninja 2026 Tutte le foto