VENT Moto: nuovo assetto societario e progetti in sviluppo per EICMA 2025

VENT Moto, azienda motociclistica italiana con sede a Introbio (Lecco), annuncia una serie di novità relative alla propria struttura societaria e all’avvio di nuovi progetti di sviluppo prodotto. VENT Moto rinnova la governance aziendale con due professionisti di comprovata esperienza nei settori automotive e motociclistico: l’Ing. Ampelio Macchi, che entra nell’azionariato come socio di maggioranza, e l’Ing. Quirino Tironi che assume il ruolo di General Manager.

Macchi, con un background internazionale nel settore automotive, si focalizzerà sulla strategia aziendale e sullo sviluppo della gamma prodotto. Tironi, esperto in gestione aziendale e nel mondo delle due ruote, coordinerà l’implementazione operativa dei progetti. Con il nuovo assetto societario l’azienda lombarda punta a consolidare la propria posizione nel mercato moto italiano e rafforzare la presenza a livello internazionale.

Attività di Ricerca e Sviluppo

Il team di R&D di VENT Moto sta attualmente lavorando allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e progetti di design, con l’obiettivo di ampliare la gamma prodotto, puntando in particolare le generazioni più giovani, come spiega Macchi: “Stiamo concentrando le nostre risorse sullo sviluppo di nuove motociclette. L’obiettivo è creare soluzioni innovative che rispettino i valori di qualità, prestazioni e design tipici di VENT Moto, con l’intenzione di presentare progetti interessanti soprattutto per i giovanissimi”.

Appuntamento a EICMA 2025

VENT Moto parteciperà all’edizione 2025 di EICMA, la fiera internazionale del motociclo in programma a Milano a novembre, dove presenterà i risultati del proprio lavoro di ricerca e sviluppo. “EICMA – afferma Tironi – rappresenta una vetrina importante per mostrare le nostre competenze tecniche e la nostra capacità di innovazione. Quello che presenteremo è il risultato di un intenso lavoro di progettazione e rappresenta la nostra visione per attrarre i giovanissimi sia in ambito sportivo che per la mobilità quotidiana”.