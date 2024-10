Velocifero City-X: il nuovo scooter 125 e 180 a ruota alta [FOTO]

Una delle novità presenti ad EICMA 2024 sarà Velocifero City-X. Si tratta del primo scooter a ruota alta del brand italiano, pensato specificatamente per il nostro Paese. Sarà disponibile nelle cilindrate 125 cc e 180 cc, a partire dalla primavera 2025, con un prezzo di listino pari a 2.990 euro (f.c.).

Le caratteristiche

Ideato e disegnato da Alessandro Tartarini, il City-X propone un design contemporaneo, con un’impronta sportiva, enfatizzata dall’originale disposizione dei gruppi ottici sullo scudo. Tra gli altri elementi distintivo ci sono le ruote da 16 pollici, per assicurare stabilità e manovrabilità del veicolo. La sospensione anteriore è una forcella idraulica telescopica, mentre quella posteriore è dotata di doppi ammortizzatori idraulici per garantire stabilità su diversi tipi di terreni.

Entrambe le versioni dello scooter, sono dotate di uno schermo da 5 pollici intuitivo e di ultima generazione con tecnologia TFT, per offrire all’utente tutte le informazioni necessarie durante la guida.

Il motore

Come dicevamo, il Velocifero City-X è disponibile nelle versioni 125cc e 180cc, entrambe dotate di un motore monocilindrico a 4 tempi e 4 valvole, raffreddato ad acqua, progettato per garantire ottime prestazioni. La versione da 125cc è perfetta per un uso prevalentemente urbano, mentre quella da 180cc offre un maggior livello di potenza, adatta anche a percorsi extraurbani.

Uscita e prezzo

Il nuovo scooter sarà commercializzato in cinque diversi colori: Grigio, Nero, Rosso, Bianco e Blu. Il debutto sul mercato è previsto nella primavera del 2025, con un prezzo di listino di € 2990 (f.c.).