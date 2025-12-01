Vanucci VSJ-6 e VST-6: il completo da donna per motocicliste

Il completo moto per donna, firmato Vanucci e distribuito da Louis Moto in esclusiva per l’Italia. Stiamo parlando della giacca VSJ-6 e dei pantaloni VST-6, disponibili entrambi in cinque taglie e realizzati in pelle bovina, con alcune zone in stretch morbido per garantire vestibilità e comfort.

La giacca

Entrando più nel dettaglio, la giacca Vanucci VSJ-6 propone un design sportivo ed un taglio ergonomico, con pelle bovina di alta qualità con uno spessore di 1,1-1,3 mm, il materiale tessile elasticizzato utilizzato e il solido concetto di protezione costituito da protezioni e applicazioni riflettenti. Inoltre, gli inserti in rete, posizionati dietro le aperture della zip e quindi regolabili, assicurano, in estate, una brezza rinfrescante nella parte superiore del corpo.

I pantaloni

Combinata con la giacca, ma anche acquistabili separatamente, ci sono i pantaloni Vanucci VST-6, anch’essi in pelle bovina con lo stesso spessore. Il design è ergonomico ed appositamente studiato per le forme femminili, garantendo vestibilità e libertà di movimento. Il materiale elasticizzato traforato nella zona posteriore del ginocchio garantisce una buona ventilazione. Vanucci ha dotato la parte inferiore della coscia degli slider per ginocchia.

Taglie e prezzi

Entrambi i capi sono disponibili nelle taglie 34, 36, 38, 40 e 42, con una zip di connessione integrale, nel caso vengano acquistati entrambi. Per quanto riguarda il prezzo, la giacca ha un costo di listino di 449,99 euro, mentre i pantaloni di 419,99 euro. Ma ci sono offerte di lancio.