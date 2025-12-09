UM Motorcycles Rockville 125: il nuovo maxiscooter compatto arriva in Italia [FOTO]

UM Motorcycles lancia in Italia il nuovo Rockville 125 cc, un maxiscooter compatto che combina design sportivo e vocazione per l’avventura. Il brand motociclistico nato a Miami nel 1999 amplia dunque la propria presenza in Europa e in Italia, dove ha un centro di progettazione e design a Torino che permette di unire stile americano e ingegneria italiana, con un nuovo modello che si rivolge a chi cerca è alla ricerca di un mezzo urbano moderno, affidabile e accessibile.

Agilità e comfort per la mobilità urbana

Presentato in anteprima a EICMA, il Rockville 125 cc monta un motore monocilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido, che promette un buon equilibrio tra prestazioni, consumi e facilità di guida. Questo nuovo maxiscooter punta su agilità e comfort proponendo come mezzo ideale per chi vive la città, con capacità di muoversi nel traffico con precisione e rapidità.

Design e dotazione

Esteticamente il Rockville 125 cc si presenta con un design moderno e ispirato alla terre selvagge del Midwest americano, fatto di linee aerodinamiche e impostazione sportiva. La dotazione tecnica del veicolo comprende l’impianto frenante con doppio disco e ABS, il controllo di trazione e la combinazione di ruote da 14 pollici all’anteriore e 13 pollici al posteriore. A bordo del maxiscooter di UM Motorcycles ci sono anche il display TFT a colori con phone mirroring, il parabrezza regolabile, il vano sottosella che contiene un casco jet, una presa USB e il sistema Smart Key.

Prezzo di 3.390 €

Sul nuovo arrivo del brand americano, Francesco Messina, amministratore delegato del Gruppo MO.VI. S.p.A., distributore dei prodotti UM in Italia, ha affermato: “Con il lancio di Rockville 125cc, UM Motorcycles arricchisce la sua gamma con scooter innovativi che incarnano la perfetta sintesi tra design sportivo, tecnologia e sicurezza. Uno scooter che si rivolge a chi vive la città ma non rinuncia alla libertà di spingersi oltre. Il maxiscooter Rockville 125 cc è disponibile nelle concessionarie UM italiane al prezzo di 3.390 €.